FAMA Atibaia brilha no Campeonato Sul-americano de Bandas e conquista vaga no Mundial

Mais uma vez, a Fanfarra Municipal de Atibaia – FAMA deu um show, representando a cidade no WAMSB/IMC South American Open Championships, o maior e mais importante evento de bandas de marcha da América Latina. Destaque do campeonato que aconteceu entre os dias 12 e 15 de outubro na cidade de Piracaia, a participação da FAMA Atibaia já garantiu sua vaga para os próximos campeonatos mundiais da WAMSB – World Association of Marching Show Bands, que serão realizados na Alemanha (2024) e Indonésia (2025).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Foram quatro dias de competição e mais de 70 bandas participantes, reunindo talentosos músicos, maestros, professores e alunos do Brasil, Colômbia, Uruguai, Venezuela e Panamá. A riqueza do cenário musical brasileiro também esteve presente, com bandas do Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

A FAMA conquistou o título de campeã sul-americana não só na modalidade Stop and Play – com as performances de “O Mágico de Oz” e “O Rei do Show” no dia 12, mas também na categoria Brass Band, apresentando os shows “See Rock City” e “O Mágico de Oz” no dia 13. Além de obter as maiores notas, a Fanfarra de Atibaia recebeu a bandeira The Best, reservada à campeã geral, conquistando a classificação necessária para representar o Brasil no Campeonato Mundial de 2024, na Alemanha, e de 2025, na Indonésia.

Sob o comando dos professores Gustavo Tafuri e Felipe Soares, a FAMA se destacou ainda na categoria Drum Battle (Batalha de Percussão) classificando-se para a semifinal no dia 15 e alcançando o terceiro lugar na competição.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia