Fanfarra Municipal de Atibaia sagra-se campeã de concurso em Guararema

A Fanfarra Municipal de Atibaia (FAMA) fez bonito no último domingo (25) no Concurso de Fanfarras e Bandas da cidade de Guararema (SP). A FAMA conquistou a primeira colocação em todas as categorias – Mor, Balisa, Corpo Coreográfico e Corpo Musical – sagrando-se campeã geral, com a maior pontuação no evento, que contou com 30 bandas de várias regiões.

A FAMA participou com 120 componentes, com a regência de Felipe Ibraim Ferreira e Luís Henrique Chinaglia, e os coreógrafos Leandro Eduardo de Souza e Mariana Cordeiro Farias.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com premiações regionais, estaduais, nacionais e internacionais, a Fanfarra Municipal de Atibaia já conquistou o título de campeã mundial pela World Association of Marching Show Bands (WAMSB), venceu duas vezes o Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, a última delas em 2015, e conquistou uma medalha de ouro no Word Music Contest (WMC) na cidade de Kerkrade, sul da Holanda. Considerada uma das melhores bandas do mundo, foi reconhecida como Ponto de Cultura por seu impacto sociocultural, tendo recebido certificação do governo federal em 2019.

A FAMA é a vertente mais famosa do Educando com Música e Cidadania, projeto desenvolvido pelas secretarias de Educação e Cultura da Prefeitura de Atibaia, que busca democratizar o acesso à cultura e utiliza a música como ferramenta de transformação, oferecendo formação musical a mais de 2 mil crianças e jovens do município.

Informações sobre as inscrições, turmas, horários e vagas podem ser obtidas diretamente na secretaria do Centro Cultural, de segunda a sexta-feira das 9 às 17h, ou pelos telefones (11) 4411-1741 e (11) 9.4051-1348 (WhatsApp).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia