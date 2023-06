Festa Junina acontece na Estação Atibaia no feriado de Corpus Christi

Experiência gastronômica com muita cultura, lazer e música boa. Assim é a Sabores Music Fest, empresa que promove neste ano a tradicional Festa Junina da Estação, que acontece entre os dias 8 e 11 de junho, das 12h às 22h, com entrada gratuita. O festival será na Estação Atibaia, reunindo o melhor da gastronomia e cultura junina.

Baião-de-dois, galinhada, porco no rolete, arroz doce, milho, pamonha, curau, maçã do amor, doces mineiros, torresmo, torresmo de rolo e pururuca estão entre os pratos servidos nos estandes que contam com renomados chefs nacionais.

(Foto: Divulgação)

Ao todo, são 30 expositores entre trucks de hambúrgueres, crepes e doces, como churros. E, para amantes de um bom chopp, estandes oferecem uma seleção da bebida feita de forma artesanal.

“Sabores Music Fest é um festival multitemático que agrega cultura, sabor e música de diversos locais do Brasil e do mundo. Nesta terceira edição, traremos para Atibaia a gastronomia e cultura junina presente nos quatro cantos desse país. Mas, ao longo do ano, passaremos por culturas do sul, norte e centro-oeste do Brasil, bem como a cultura e gastronomia portuguesa, mexicana, italiana e muito mais”, afirma Jocélio Benedetto, organizador e chef do festival.

O evento, que é pet friendly, contará ainda com área kids, fazendinha (atração paga), e agenda de shows para vários gostos. A banda Livin in Sin (Cover Bon Jovi) abre a primeira noite do feriadão, às 20h. Na sexta (9), serão 2 bandas locais e o show da Rainha Lorena Alexandre (Cover da Marília Mendonça) às 20h. No sábado (10) também as atrações musicais começam mais cedo, a partir das 14h, tendo como destaque Fabinho Zabumbão (tocou com Dominguinhos por 15 anos), às 17h e encerrando às 20h com a banda Cover Oficial do Pearl Jam no Brasil. No domingo (11) serão dois shows: começa às 14h com banda local e às 17h uma dobradinha com o nosso Fabinho Zabumbão.

Serviço:

ARRAIÁ DA SABORES MUSIC FEST

Local: Estação Atibaia

Dias 08, 09, 10 e 11 de Junho

Horário: 12h às 22h

Entrada gratuita

Área Kids

Fonte: Assessoria de Imprensa