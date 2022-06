Festival de Inverno em Bragança Paulista tem início na sexta-feira (1)

Que tal curtir o Festival de Inverno de Bragança Paulista? A partir de 1 de julho, bragantinos e turistas de todas as idades poderão ser divertir com uma programação repleta de atividades totalmente gratuitas.

A abertura oficial do Festival de Inverno 2022 acontece no dia 01 de julho, às 19h30, no Teatro Carlos Gomes, com o show da Big Time Orchestra. Nos próximos dias, haverá uma série de atrações musicais e humorísticas, workshops, circos, teatro, festas julinas e muito mais.

Ingressos

Pensando em melhorar a qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade, a Prefeitura pede que os visitantes contribuam com o “ingresso solidário”, doando leite e achocolatado. Todos os itens arrecadados serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade que fará a distribuição.

Neste ano, a troca ocorrerá da seguinte forma: para prestigiar as atrações no Teatro Carlos Gomes, os interessados deverão retirar o ingresso no dia do evento, uma (1) hora antes da apresentação, no saguão do Centro Cultural Teatro Carlos Gomes.

Já para as atividades no Clube de Regatas Bandeirantes (CRB), os bilhetes serão distribuídos na semana do evento, a partir de terça-feira, nos seguintes locais: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes, Museu Municipal Oswaldo Russomano e Museu do Telefone. E para os demais locais não haverá troca de ingresso.

Confira a programação:

Dia 01 de julho (sexta-feira)

19h30 – Abertura do Festival de Inverno 2022 com Big Time Orchestra

Local: Teatro Carlos Gomes

Dia 02 de julho (sábado)

09h – Ensaio aberto da Orquestra Jovem de Bragança Paulista

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo

Local: Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo

Local: Pracinha da Vila Aparecida

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Dia 03 de julho (domingo)

10h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Centro de Artesanato – Av. Alpheu Grimello, s/n – Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

2ª SEMANA

Dia 04 de julho (segunda-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Teatro Carlos Gomes

Local: Espaço Cultural Tião Bala – Rua 21 de abril, 71 – Matadouro

Dia 05 de julho (terça-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Teatro Carlos Gomes

Local: On-line

Dia 06 de julho (quarta-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Teatro Carlos Gomes

Local: Clube Literário e Recreativo

Dia 07 de julho (quinta-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Teatro Carlos Gomes

Local: Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta)

Local: Clube de Regatas Bandeirantes (CRB)

Dia 08 de julho (sexta-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Teatro Carlos Gomes

Local: Centro Comunitário da Universidade São Francisco (USF) – Av. Carlos de Campos, 550-712 – Jardim São José

Local: Clube de Regatas Bandeirantes (CRB)

Dia 09 de julho (sábado)

10h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Ruas do centro

Local: Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo

Local: Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo

Local: Pracinha da Vila Aparecida

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Dia 10 de julho (domingo)

08h às 18h – Oficina de Tambores Xamânicos

Local: Quadra da Escola de Samba Acadêmicos da Vila Aparecida

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

3ª SEMANA

Dia 11 de julho (segunda-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Espaço Cultural Tião Bala – Rua 21 de abril, 71 – Matadouro

Dia 12 de julho (terça-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: On-line

Dia 13 de julho (quarta-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Clube Literário e Recreativo

Dia 14 de julho (quinta-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta)

Local: Clube de Regatas Bandeirantes (CRB)

Dia 15 de julho (sexta-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Rua Arthur Bernandes, 268 – Santa Terezinha

Local: Teatro Carlos Gomes

Dia 16 de julho (sábado)

A partir das 08h – Pump League Brasil

Local: Pista de Pump Track do Lago do Taboão

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Ruas do centro

Local: Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo

Local: Pracinha da Vlia Aparecida

Local: Rua Arthur Bernandes, 268 – Santa Terezinha

Local: E.M. Profª Lenar Alvarez Santiago Acedo – Bairro do Agudo, s/n

Local: E.M. Profª Lenar Alvarez Santiago Acedo – Bairro do Agudo, s/n

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Dia 17 de julho (domingo)

A partir das 08h – Pump League Brasil

Local: Pista de Pump Track do Lago do Taboão

Local: Pista de Pump Track do Lago do Taboão 08h às 14h – Encontro de Veículos antigos

Local: Avenida Alpheu Grimelo, s/n – Taboão

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Centro de Artesanato – Av. Alpheu Grimello, s/n – Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

4ª SEMANA

Dia 18 de julho (segunda-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Espaço Cultural Tião Bala – Rua 21 de abril, 71 – Matadouro

Dia 19 de julho (terça-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: On-line

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Dia 20 de julho (quarta-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Clube Literário e Recreativo

Dia 21 de julho (quinta-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Clube de Regatas Bandeirantes (CRB)

Dia 22 de julho (sexta-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Teatro Carlos Gomes

Dia 23 de julho (sábado)

09h às 12h – Arte Mahikari

Local: Centro de Artesanato – Avenida Alpheu Grimelo, s/n – Taboão

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Ruas do centro

Local: Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo

Local: Pracinha da Vila Aparecida

Local: E.M.R Mª. José de Campos Dorigo

Local: E.M.R Mª. José de Campos Dorigo

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Dia 24 de julho (domingo)

Concentração às 07h – Caminhada de São Tiago de Bragança

Saída: Igreja Nossa Senhora de Aparecida (Vila Aparecida)

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Centro de Artesanato – Av. Alpheu Grimello, s/n – Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: E.M.R Monsenhor Pedro Paulo Farhat

Local: E.M.R Monsenhor Pedro Paulo Farhat

Local: Teatro Carlos Gomes

5ª SEMANA

Dia 25 de julho (segunda-feira)

Dia mundial da paz

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Espaço Cultural Tião Bala – Rua 21 de abril, 71 – Jardim Recreio

Dia 26 de julho (terça-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: On-line

Dia 27 de julho (quarta-feira)

08h – Exposição “Brasis”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Clube Literário e Recreativo

Dia 28 de julho (quinta-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Clube de Regatas Bandeirantes (CRB)

Dia 29 de julho (sexta-feira)

08h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Teatro Carlos Gomes

Local: Teatro Carlos Gomes

Dia 30 de julho (sábado)

10h – Mostra “Brasis, exposição da expedição serrinha”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Ruas do centro

Local: Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo

Local: Próximo à Casa do Mel

Local: Arena do Lago do Taboão

Dia 31 de julho (domingo)

10h – Exposição “Brasis”

Local: Centro Cultural Teatro Carlos Gomes

Local: Centro de Artesanato – Av. Alpheu Grimello, s/n – Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Arena do Lago do Taboão

Local: Teatro Carlos Gomes

*Programação sujeita a alteração

Fonte: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista