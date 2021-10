5º Festival Gastronômico faz sucesso em Atibaia e premia os destaques

O 5º Festival Gastronômico de Atibaia chegou ao fim na segunda-feira (18) com muitos motivos para comemorar. Foram quase 5 mil pratos vendidos, cerca de R$ 149 mil aplicados diretamente em circulação no município, 21 bairros envolvidos e 2.327 votos que premiaram os melhores pratos doces e salgados, todos contando com o morango, fruta símbolo da cidade, em sua composição.

Na noite de encerramento, foram revelados os destaques entre os 47 pratos inscritos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Prato Mais Votado foi o Grand Gelafrutti, do Gelafrutti, com 235 votos. O prato conta com Moelleux au Chocolat (tradicional bolinho francês com interior cremoso), ganache de chocolate, sorbet puríssimo de morango e morangos frescos.

Os eleitos Destaques Doces foram os pratos Acarajé de Morango, do Restaurante Delícias da Bahia; Pudim de Morango, do Pudim do Fê; e Taça de Morango, do Suzan Lima Café e Doceria. Os Destaques Salgados escolhidos foram Mignon ao Morango, do Afrika Café; Salmão Grill, do The Burger Grill; e Taco de Fresa, do El Tarro.

O 5º Festival Gastronômico de Atibaia começou no dia 31 de agosto e foi até 3 de outubro, com 47 receitas inscritas, em preços que variavam de R$ 8 a R$ 70. O evento é realizado pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, para promover e valorizar os produtores de morango e a gastronomia do município, elegendo, mediante votação popular, os melhores pratos desenvolvidos com morango.

De acordo com o regulamento, durante todo o período do Festival, os competidores tiveram que manter no cardápio o prato concorrente. Munícipes, visitantes e turistas puderam participar do concurso como avaliadores, prestigiando os estabelecimentos participantes e atribuindo notas para o atendimento do estabelecimento, sabor, apresentação e criatividade da receita. As iguarias foram classificadas de acordo com a pontuação recebida.

Os estabelecimentos inscritos foram: 7 Ervas Restaurante e Pizzaria, Afrika Café, Alec Café & Bistrô, Amorai Sushi, Bourbon Atibaia Resort, Cachaçaria Paraíso Pingão, Café Dali, Cafezeiro, Casa uVa, Churrascaria e Pizzaria Picanha na Tábua, Compostela Grill, Divina Parrilla Gastrobar, Don Pablo BBQ – Smokehouse, El Tarro, Empório Flamboyant, Espressati, Gelafrutti, Inês Pizza & Bar, Jue bar, K Doces Gourmet, Lanche da Villa, Madame Z Studio, Maria’s Café, Minuto do Açúcar, Nordestinos Gastronomia, OldHome Burger, Padoca Atibaia, Pizzaria Tico’s, Poke Ideia, Praiano Atibaia, Procura-se Empadinha, Produto da Terra, Pudim do Fê, Rancho da Pedra, Restaurante Delícias da Bahia, Romano Wine Bar e Restaurante, Saboroso Cuscuz, San Costilla Empório Gourmet, Santo Pouso Bar Gastronômico, Skina da Picanha, Sol do Pouso, Sushi Love, Suzan Lima Café e Doceria, The Burger Grill Atibaia, Theobroma Cacau, Trajano Hamburgueria e Tapiocaria, e Varanda Italiana Pizzaria.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia