Festival Jandyras – Arte das Mulheres acontece de sexta a domingo em Atibaia

A partir desta sexta-feira (19) até domingo (21) acontece em Atibaia o Festival Jandyras – Arte das Mulheres, com muita música, arte e cultura no Espaço Therapeia & Artis (Praça do Lago, nº 587 – Jardim do Lago). O evento, que neste ano homenageia Elke Maravilha, tem entrada gratuita e ocorrerá de forma híbrida (on-line e presencial), com transmissão ao vivo no Canal do YouTube Sarau da Jandyra.

A programação será aberta às 18h desta sexta-feira com a exposição da artista Mariana Farcetta, seguida às 19h30 pelo show “in fluência” dos músicos Bia Silveira e Mael Souza.

No sábado (20), às 17h, o “Show das Calouras” promove artistas mulheres, que vão concorrer com seus trabalhos artísticos seguindo o tema: “mulheres e suas vidas”. Ainda no sábado, às 19h30, as cantoras Tatá Black e Ye Olokum se apresentam no palco do festival. Domingo é dia da Roda de Samba Jandyras, às 16h, encerrando o festival.

O Festival Jandyras foi aprovado no Edital de Concurso 004/2022 da Prefeitura da Estância de Atibaia e do Conselho de Política Cultural de Atibaia (Compocat).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia