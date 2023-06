Festival Literário de Atibaia: inscrições de obras inéditas se encerram nesta terça (13)

Encerram-se nesta terça-feira, dia 13 de junho, as inscrições para participar do edital da Secretaria de Cultura que vai selecionar obras inéditas em Língua Portuguesa para o 2º Festival Literário de Atibaia. Autores brasileiros com obras literárias prontas para serem publicadas que tenham interesse em participar devem se inscrever na plataforma digital 1Doc .

(Imagem Ilustrativa de Andrew Neel por Unsplash)

As obras vencedoras do concurso serão publicadas e parte da tiragem será distribuída em escolas, bibliotecas e instituições do município. Romances, coletâneas de contos, crônicas e poesias, literatura infantojuvenil, dramaturgia, jornalismo literário e tradições populares são gêneros que pertencem à modalidade I do concurso, enquanto a modalidade II abrange livros de história, memórias, biografias e ensaios críticos sobre a cultura relacionados à identidade atibaiana. Serão escolhidas duas obras para publicação, uma de cada modalidade.

Na primeira etapa, a seleção fará a análise e verificação da documentação apresentada pelos candidatos, de acordo com as exigências especificadas no edital. Os candidatos habilitados nessa primeira fase terão seus trabalhos avaliados por um júri técnico, que analisará critérios como originalidade e relevância; qualidade estética e literária; qualidade de escrita; impacto na sociedade e contribuição à cultura; e qualidade dos aspectos formais da obra.

As condições de participação, lista de documentos necessários para inscrição, pontuação dos critérios de seleção, prazos para recursos e outros detalhes do processo seletivo podem ser consultados no edital do concurso, disponível no link . Os resultados serão divulgados na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia, cabendo aos inscritos o acompanhamento das publicações.

Organizada pela Secretaria de Cultura de Atibaia, a festa que a Capital Nacional do Morango dedica aos livros está prevista para acontecer nos dias 18, 19 e 20 de agosto. Com a proposta de disseminar e promover a literatura na cidade, incluindo suas múltiplas manifestações e relações com a música, o teatro e outras artes, esta é a segunda edição do Festival Literário de Atibaia, que no ano passado trouxe o cantor Arnaldo Antunes como atração principal, oferecendo uma série de atividades culturais gratuitas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia