3º Festival Literário de Atibaia está com inscrições abertas para a venda de livros

A Prefeitura de Atibaia lançou regulamento para interessados em vender publicações no 3º Festival Literário, evento de celebração dos livros e da literatura, que acontecerá nos dias 27 e 28 de abril, na Praça da Matriz. Com uma diversificada programação cultural gratuita, a iniciativa que promete movimentar o mercado livreiro da região convida escritores, editoras, livrarias, sebos e coletivos para participarem.

(Imagem Ilustrativa de Christin Hume por Unsplash)

Como e quem pode se inscrever?

As inscrições gratuitas devem ser feitas via formulário on-line disponível neste link. As vagas são limitadas, com prazo até 17 de março, ou até que seja atingido o número máximo de participantes. Vale recomendar muita atenção ao preencher os requisitos relativos a dias e horários.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer parte do país. Basta ser escritor, editora, livraria, sebo e/ou coletivo e ter a intenção de vender livros, revistas, zines, quadrinhos e outros tipos de publicações. É importante ressaltar que participantes de outros municípios deverão arcar com suas próprias despesas com hospedagem, transporte e alimentação.

Condições de participação

Não é permitida a comercialização de material que contenha conteúdo pornográfico, faça apologia ou incentive o uso de drogas, armas ou qualquer tipo de preconceito (gênero, raça, orientação sexual), nem de cunho político-partidário.

Regulamento e dúvidas

Para mais detalhes, o regulamento completo está disponível na edição de 13 de janeiro da Imprensa Oficial Eletrônica.

No caso de dúvidas para preencher o formulário ou mais informações sobre a venda de livros, o candidato pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelo telefone (11) 4412-3233 ou e-mail cultura@atibaia.sp.gov.br .

Programação artístico-cultural

Ainda dá tempo de participar da programação artístico-cultural do 3º Festival de Literário. Agentes culturais, artistas, grupos e coletivos têm até o dia 2 de fevereiro para inscrever sua proposta de intervenção cênica, apresentação musical ao ar livre, oficina/workshop, narração/contação de histórias ou leitura pública dirigida.

O projeto deve propor uma abordagem dirigida à promoção e ao incentivo à leitura, ou que trabalhe com a temática do livro, e os contemplados receberão remunerações que variam de R$ 2 mil a R$ 3.500, dependendo da modalidade. Clique aqui para saber mais .

3º Festival Literário de Atibaia

Esta será a terceira edição da festa que a Capital Nacional do Morango dedica à literatura. Com a proposta de divulgar e incentivar a produção atibaiana, fomentando o mercado editorial local, o primeiro festival, realizado em 2022, trouxe o cantor e compositor Arnaldo Antunes como atração principal. No ano passado, os destaques foram a atriz e poetisa Elisa Lucinda e o filósofo Luiz Felipe Pondé.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia