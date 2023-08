2º Festival Literário de Atibaia acontece na próxima semana com diversas atividades gratuitas

Está chegando o 2º Festival Literário de Atibaia, que promete explorar o universo literário e agradar leitores de diferentes idades e estilos com sua programação variada. Nos dias 18, 19 e 20 de agosto, o Cine Itá Cultural será palco destas diversas atividades culturais, com teatros, palestras, apresentação musical, lançamentos de livros com autores, contação de histórias e muito mais.

(Imagem Ilustrativa de Christin Hume por Unsplash)

No sábado (19) e domingo (20) haverá, nas imediações do Cine Itá Cultural, doze vendedores de livros entre autores independentes, sebos, editoras e livrarias, além de uma Feira de Troca de Livros e o espaço gastronômico com oito food trucks para o público prestigiar.

Pré-festival

O esquenta vai acontecer com o “Pré-festival”, já neste sábado (12), com a Oficina de dança e literatura “Imaginações em Movimento”, na Praça da Matriz (em frente o Centro Cultural André Carneiro), com Taiana Ferraz, às 14h. Ainda no sábado e contemplando também o Pré-festival, acontece no Complexo Santa Clara, das 14h às 18h, o “Sarau Inversos Periféricos”, evento que disponibilizará o microfone aberto para o público espalhar ideias, além de um “Varal de Poesia”, para exposição de versos autorais e uma “oficina de rima”, às 14h30, com Felipe Mensageiro.

Confira a programação completa do 2º Festival Literário:

Sábado – 19 de agosto

Lançamento do livo “Quinca Ferro e os Mistérios do Cerro Negro” do autor Álvaro Barbosa

10h30 – Hall do Cine Itá Cultural

Palestra “Maria Firmina e o papel da mulher na literatura brasileira: o ontem no hoje” de Juliana Gobbe

10h30 – Hall do Cine Itá Cultural

Contação de histórias: “Zum Zum Zum no favo de mel” do Grupo Chuvarada

11h – Palco externo (ao lado da Igreja Matriz)

Lançamento do livro “Meditação presente no mundo ausente” da autora Ana Paula

13h – Hall do Cine Itá Cultural

Show “Concerto Brahms Jobim – Duo de Violões Botasso”

16h30 – Palco externo (ao lado da Igreja Matriz)

Lançamento do livro “Jackie Grayson e o falcão peregrino” da autora Monique Peres

17h – Hall do Cine Itá Cultural

Palestra “Palavra sem medo – Uma leitura da compreensão” de Elisa Lucinda

19h30 – Auditório do Cine Itá Cultural – (Ingressos disponibilizados antecipadamente para retirada na bilheteria do Cine Itá, no sábado (19), a partir das 11h, com 2 ingressos por pessoa).

Domingo – 20 de agosto

Contação de histórias: “Amados da Bahia” da Cia Luarnoar

11h – Palco externo (ao lado da Igreja Matriz)

Lançamento do livro “O morcego sem asas” da autora Fernanda Emediato

10h30 – Hall do Cine Itá Cultural

Palestra “A literatura como elemento para a formação humana” de Dianne Melo

10h30 – Auditório do Cine Itá Cultural

Lançamento do livro “Dona Saudade com Cobertura de Chocolate” da autora Wania Karolis

13h – Hall do Cine Itá Cultural

Oficina “Literatura para todo dia: vozes, versos e vida” com Awete Centro de Educação Integral LTDA

15h – Hall do Cine Itá Cultural

Teatro “Corteja Paulo Freire” da Cia do Tijolo

15h – Palco externo (ao lado da Igreja Matriz)

Palestra do filósofo e escritor Luis Felipe Pondé

17h – Auditório do Cine Itá Cultural – (Ingressos disponibilizados antecipadamente para retirada na bilheteria do Cine Itá, no domingo (20), a partir das 11h, com 2 ingressos por pessoa).

Lançamento do livro “Makiwara” do autor Marco Alves

19h – Hall do Cine Itá Cultural

Endereço: Cine Itá Cultural – Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia