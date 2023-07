2º Festival Literário de Atibaia será realizado de 18 a 20 de agosto

Anote na agenda: nos dias 18, 19 e 20 de agosto acontece a 2ª edição do Festival Literário de Atibaia, uma celebração dos livros e da literatura que vai empolgar leitores de diferentes idades e estilos com sua programação variada. A seleção das atrações que farão parte da programação artístico-cultural ainda está em andamento e será divulgada em breve.

(Imagem Ilustrativa: Kranich17 por Pixabay)

Com a proposta de disseminar e promover a literatura na cidade, o que inclui as suas múltiplas manifestações e relações com as outras artes, o festival contará com teatro de rua, música ao ar livre, workshops, contações de histórias e muita diversão. Isso sem falar na gastronomia de rua com os food trucks, o incentivo aos livreiros da região na Feira Literária e o apoio aos autores locais por meio do concurso para seleção de obras inéditas, além dos diversos lançamentos de publicações que acontecerão durante o evento.

Realizada em maio do ano passado, a primeira edição foi um sucesso, trazendo mais de 20 opções gratuitas de atividades culturais, espetáculos, oficinas, palestras e debates. O destaque foi o show do cantor e compositor Arnaldo Antunes, que tocou antigos sucessos, canções da época dos Titãs e dos Tribalistas e alguns dos seus últimos trabalhos, agitando o público na Praça da Matriz.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia