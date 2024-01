Festival Literário de Atibaia segue com inscrições abertas até o próximo dia 2

As inscrições para a seleção de propostas de apresentações e atividades artístico-culturais do Festival Literário de Atibaia 2024, a terceira edição do evento na cidade, seguem abertas até as 16h do dia 2 de fevereiro. Por meio do edital lançado pela Prefeitura, serão escolhidos 18 projetos para fazer parte da programação deste ano, que terá intervenções cênicas; apresentações musicais ao ar livre; oficinas e workshops; narração / contação de histórias; e leituras públicas dirigidas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma: https://atibaia.1doc.com.br/atendimento .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A não ser o segmento de leituras públicas dirigidas, que contempla a escolha de duas propostas, as demais categorias selecionarão quatro projetos cada, com remunerações que variam de R$ 2 mil a R$ 3.500, dependendo da modalidade. Cada proponente poderá inscrever somente um projeto e para apenas um segmento.

Além de uma abordagem dirigida à promoção e ao incentivo à leitura – ou que trabalhe com a temática do livro, da leitura e da literatura, as propostas devem indicar a classificação indicativa e considerar a acessibilidade para pessoas portadoras de necessidades especiais. E não serão aceitas propostas que apresentem teor discriminatório, preconceituoso e/ou ofensivo, sexual, que façam apologia ao crime, uso de drogas e/ou armas ou propaganda política.

Organizada pela Secretaria de Cultura, a festa que a Capital Nacional do Morango dedica à literatura tem como proposta divulgar e incentivar a produção atibaiana, fomentando o mercado editorial local. O cantor e compositor Arnaldo Antunes foi a atração principal da primeira edição, realizada em 2022 e, no ano passado, o festival trouxe nomes como a atriz e poetisa Elisa Lucinda e o filósofo Luiz Felipe Pondé.

Etapas da seleção

A primeira etapa fará a análise e verificação da documentação apresentada pelos artistas e coletivos inscritos, de acordo com as exigências especificadas no edital. Os candidatos habilitados nessa primeira fase terão seus trabalhos avaliados por uma comissão técnica que analisará critérios como qualidade e relevância da proposta; potencial de impacto cultural e formação de público; currículo; trajetória artística; e enfoque em temas literários.

Vale destacar que o edital valoriza a diversidade na formação dos projetos e propostas, com, pelo menos, um integrante que se enquadre nos critérios de etnia (preta, parda e indígena); PCD; pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; e LGBTQIAPN+; que receberão cinco pontos extras, não cumulativos, na nota.

Os resultados serão divulgados na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia, cabendo aos inscritos o acompanhamento das publicações. Ficha de inscrição, lista de documentos necessários para se inscrever, detalhamento de cada segmento, orientações para efetuar a inscrição na plataforma e outros detalhes estão especificados no edital, disponível no endereço: https://www.peasistemas.com.br/transparencia/editais.asp?pagina=1 .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia