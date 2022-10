Intermusic Escola de Música convida moradores de Atibaia a participarem do Grande Coral Virtual

A Intermusic Escola de Música convida os moradores de Atibaia a participarem do Grande Coral Virtual para o Especial de Fim de Ano. Não precisa ter experiência para fazer parte!

No dia 6 de Dezembro o Coral Virtual , através da tela Virtual, fará parte do Espetáculo Novo Tempo, com o Coro Cênico Intermusic Atibaia e banda, que será realizado no dia 6 de dezembro, no Cine Itá.

Para participar é só clicar no link do grupo do WhatsApp:

https://chat.whatsapp.com/CpUabJUtYy1BC9EgRSKZzm

Fonte: Assessoria de Imprensa Intermusic Atibaia