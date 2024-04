Mostra de Direitos Humanos e Garaginha LGBT+ estão na programação do Edith Cultura

Nesta quarta-feira, dia 17, às 19h30, a Garaginha do Edith Cultura será um dos pontos de exibição da 13° Mostra Cinema e Direitos Humanos, realizada em 257 cidades do Brasil, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos. A mostra busca a diversidade de temas e a pluralidade de filmes de todas as regiões do país.

O tema desta 13ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos é “Vencer o ódio, semear horizontes”. Em um cenário de reconstrução do país, em que as bandeiras dos movimentos sociais são erguidas novamente e a criação artística volta a florescer, surge a pergunta: o que pode o cinema na defesa dos direitos humanos?

(Foto de Mariana Magalhães)

O Edith Cultura exibe a programação de curtas “Sementes”, que apresenta os filmes “Ribeirinhos do Asfalto”, de Jorane Castro; “Adão, Eva e o Fruto Proibido”, de R. B. Lima; “Nossos Espíritos Seguem Chegando”, de Ariel Kuaray Poty Ortega e Bruno Huyer; “Me Farei Ouvir”, de Bianca Novais e Flora Egécia e “Escrevivência e Resistência: Maria Firmina dos Reis e Conceição Evaristo”, de Renato Barbieri e Juliana Borges.

Garaginha LGBT+

Na sexta, dia 26, a programação da Garaginha LGBT+ apresenta o documentário “Cássia Eller”, de Paulo Henrique Fontenelle. Após a exibição acontece show com Dani Ninni e DJ Dalps.

No sábado, dia 27, a psicóloga Clara Vittoria dá continuidade à agenda para atendimento exclusivo ao público LGBT+. Pessoas interessadas em conversar com uma profissional da saúde mental devem entrar em contato com o Edith por mensagem in box no Instagram @edithcultura.

Outras Programações

No sábado, dia 20, às 17h30, a Garaginha recebe o show da Mildred Kid, banda de hardcore, influenciada por bandas como Title Figth e Sonic Youth. É formada por Júlio (vocal e guitarra), Henrique (guitarra), Mariah, (baixo) e Nicolas (bateria). Os ingressos serão vendidos na porta por R$ 10. Pessoas trans não pagam ingresso.

As últimas sessões da mostra de abril, “Olhar Feminino – A Mulher no Cinema”, que apresenta filmes dirigidos por mulheres e tem curadoria da cineasta Paula Sacchetta, acontecem nos dias 21 e 28, domingo,às 19h30. Serão exibidos os filmes “Brainwashed: Sex-Camera-Power”, de Nina Menkes e “Jeanne Dielman, 23 Quais Du Commerce, 1080 Bruxelles”, de Chantal Akerman, respectivamente.

E no dia 24, às 18h30, o grupo de estudos Tecnologia e Filosofia, conduzido pelo professor André La Salvia, se reúne mais uma vez para a leitura do texto “Cadernos Pagu – Publicação de Estudos de Gênero”. Para participar é só enviar mensagem in box no Instagram @edithcultura.

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa