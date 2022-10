Mostra fotográfica “Recortes da Amazônia” pode ser vista na Câmara Municipal de Atibaia

A exposição fotográfica “Recortes da Amazônia”, com imagens de Loris Calzolari, foi aberta na Câmara de Atibaia e vai até o final de dezembro. A entrada é franca. A mostra contou com a organização e apoio de Kathya Silva, do Clube Atibaiense de Fotografia (CAF).

(Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Atibaia)

Italiano de Bologna, Loris vive em Bragança Paulista, faz parte do CAF e adora viajar. Em seu país de origem, trabalhou com agência de publicidade e jornal diário. Em novembro do ano passado, saindo do isolamento da pandemia, aproveitou suas milhas para visita à Amazônia, incluindo passeio em barco. O resultado é rico em cores, pessoas, animais e arquitetura.

Loris tem muitas histórias de viagens a lugares como o deserto do Atacama, no Chile, o Egito e Marrakesh (Marrocos). Nessa trajetória visual, o fotógrafo passou para a pintura quando a fotografia tornou-se digital. Depois do estranhamento inicial, voltou à arte do clique e, recentemente, decidiu enveredar pelo mundo da marcenaria.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia