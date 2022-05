Museu João Batista Conti participa da 20ª Semana Nacional de Museus

O Museu Municipal João Batista Conti, em Atibaia, está entre as quase 900 instituições brasileiras que participam da 20ª Semana Nacional de Museus, entre 16 e 22 de maio. Em todo o país, 379 cidades de 26 estados estão cadastradas e vão promover quase 2.600 eventos. Em Atibaia a programação terá uma série de atividades para a população, como roda de conversa, vídeo debate, ação educativa e apresentação histórica.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Durante todo o período, o público dos eventos da 20ª Semana Nacional de Museus poderá apreciar a exposição temporária “Ofícios”, no saguão do Museu Municipal João Batista Conti.

Com o tema “O Poder dos Museus”, o evento faz parte de um conjunto de ações do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que reúne museus de todo país, promovendo atividades pautadas em um mesmo tema. A iniciativa visa promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, aumentar o público visitante e intensificar a relação dos museus com a sociedade.

Os museus vêm se mostrando instituições capazes de se reinventar em momentos de crise, ao longo dos tempos históricos, ao qual é possível perceber seu poder de auxiliar as sociedades a se reconhecerem e transformarem as suas realidades.

Confira a programação do Museu João Batista Conti

Dia 17 de maio das 14h30 às 16h30 – Vídeo-Debate com o tema “Conhecendo Museus”, paralelo com o Museu Nacional de Belas Artes / IBRAIM, sob coordenação de Lilian Vogel.

Dia 18 de maio às 14h30 – Apresentação: “O Plano Museológico como ferramente da ação para a aproximação do público com a história, a memória e o acervo dos museus”, com Mariana Boujadi.

Dia 19 de maio das 14h30 às 16h – Roda de Conversa para crianças com Rita Moura: “Como preservar e o que se espera do Museu João Batista Conti?”.

Dia 20 de maio das 14h às 16h – Visita mediada – “O Percurso no Museu Municipal João Batista Conti” – Construção de muitas histórias, com Breno Ruiz.

Dia 21 de maio das 11h às 12h – Contação de histórias -“Histórias e Objetos – Um Passado de Presente” – Narração com Kelly Orasi.

Dia 22 de maio das 14h às 16h – Ação Educativa marca o encerramento do evento, com o tema “A ponte entre o objeto e a minha história”. Atividade de Registro Fotográfico e debate com Rita Moura.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia