Nany People convida público da região para apresentação única do espetáculo TsuNANY

A comediante Nany People chega à região com uma apresentação única e imperdível, em Piracaia, do espetáculo TsuNANY, no próximo dia 25 de agosto, às 21 horas, no Clube de Campo Piracaiense. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos no site megabilheteria.com.

TsuNANY é uma peça de teatro, em formato de Stand-Up Comedy, idealizada pela atriz e humorista Nany People. Estreou no mês de janeiro de 2013 em São Paulo, e atualmente já viajou em diversas regiões do país, como uma espécie de “turnê”. No espetáculo, Nany People apresenta uma personagem que traz o comportamento de uma Relatora Social, que expõe assuntos sobre os diversos temas e permite que o espectador se torne um observador de si mesmo, mantendo a linha espontânea e a intensa interação com o público.

Em entrevista para o “C2”, Nany People comentou sobre o “surgimento” do espetáculo, e diz que foi Fábio Porchat quem batizou o espetáculo como “Tsunany”. Segundo Nany, Fábio Porchat dizia que era muito bom fazer apresentação com Nany People, porque quando ela entra não tem meia risada, é um ‘tsunany’.

O show relata de maneira divertida os diversos “Mal-sucedidos hábitos” da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, os hábitos alimentares desregrados, o uso indiscriminado e, muitas vezes, indevido de celulares e, consequentemente, os hábitos sobre os relacionamentos sociais, afetivos.

(Foto: Divulgação)

Serviço

Espetáculo “TsuNANY”

Data: 25 de agosto de 2023

Horário: 21 horas

Local: Clube de Campo Piracaiense

Endereço: Estr. Municipal André Franco Montoro, Km 1, s/n – Piracaia (SP)

Duração: 90 minutos

Classificação Indicativa: 12 anos

Vendas on line: megabilheteria.com

Informações: (11) 99996-3356

Fonte: Assessoria de Imprensa