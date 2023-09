Espetáculo gratuito “Charivari Circo” será apresentado nesta sexta-feira (1) em Bragança Paulista

Um casal de acrobatas viaja com seu pequeno vagão de praça em praça, criando encontros mágicos com o público, misturando realidade com fantasia. Crianças e adultos, de todas as idades, poderão aproveitar o espetáculo e despertar a imaginação. Senhoras e senhores, o espetáculo “Charivari Circo” chegou, trazendo alegria para todo mundo!

“Charivari Circo” chega a Bragança Paulista, nesta sexta-feira (1), às 19h, no Teatro Carlos Gomes, situado no Centro Cultural Pref. Jesus Chedid, na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 251, Centro. O evento é gratuito e o público interessado poderá adquirir seu ingresso no próprio teatro.

Charivari Circo é um espetáculo que proporciona cultura e diversão para todas as idades (Foto: Lucas Lacaz)

O Charivari acontecerá no formato circo de variedades, que reúne várias modalidades circenses, como a mini báscula, bambolê, equilíbrio de garrafas, de pratos, rola rola, entre outras.

A idealização do espetáculo é do casal de acrobatas Marina Bombachini e Carlos Cosmai e a direção é por conta de dois grandes artistas: Fernando Sampaio e Luciana Viacava.

Marina comenta que o circo é uma arte, muitas vezes, renegada. “Tem quem entenda que seja uma arte ‘menor’, mas é justamente esta a importância do circo: chegar em lugares onde outras artes não chegam, de ser quase como uma porta de entrada para o caminho da cultura e da arte. A gente entende o circo como um espaço de resistência”.

Dois arlequins divertem o público de diferentes cidades (Foto de Lucas Lacaz)

Charivari Circo

O espetáculo tem como essência as memórias de dois arlequins, interpretados pelo casal de acrobatas Carlos e Marina. Apaixonados pela vida e pela arte circense, eles unem, neste espetáculo, as memórias do circo clássico com muita inovação. “Queremos proporcionar para o público esses momentos de suspensão da realidade, esses momentos mágicos e de revisita ao imaginário circense de maneira divertida, leve, ingênua e poética”, diz Marina.

Tudo começa com um pequeno vagão sendo puxado por uma bicicleta com a roda dianteira gigante (Penny-farthing), sintetizando a essência do circo, a itinerância e o picadeiro. Ao fundo, o mesmo vagão se transforma em circo, com picadeiro circular e assume mais funções como camarim, cozinha e palco. O cenário foi concebido por Carlos Cosmai, Marina Bombachini e Amanda Gomes.

Os acrobatas Carlos e Marina dão vida as clássicas artes circenses (Foto de Lucas Lacaz)

Na apresentação, vida e arte se misturam. “Ao longo dos nossos 18 anos de trajetória, alcançamos diversas camadas: do público infantil, adulto, aos próprios artistas. E com esse espetáculo também queremos alcançar todas as gerações. É um momento importante da nossa vida, somos uma família, um casal que acabou de ter um segundo filho, inevitavelmente isso vai para a cena, principalmente o quanto precisamos nos desdobrar para dar conta de tudo, do circo, do trabalho, da casa, dos filhos”.

O circo na alma, a arte nas mãos!

O espetáculo foi contemplado através do edital PROAC Nº 07/2022 – CIRCO / PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS INÉDITOS da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Fundada em 2005, a Cia LaMala é uma companhia paulista que desenvolve uma pesquisa cênica que combina habilidades e técnicas circenses de mão a mão, além de explorar a multiplicidade artística com referências das matrizes brasileiras no corpo circense. Atualmente, soma um repertório de sete espetáculos explorando diversas modalidades acrobáticas, com uma abordagem crítica e afirmando uma identidade criativa surpreendente e inovadora.

Serviço

Data: 01/09 (sexta) às 19h00

Local: Teatro Carlos Gomes situado no Centro Cultural Pref. Jesus Chedid

Endereço: Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 251 – Centro – Bragança

Obs.: A apresentação é gratuita e a distribuição dos ingressos acontecerá 1h antes do espetáculo.

