Estação SESI de Cultura de Atibaia recebe espetáculo “Raiow Rainhas” dia 17 de junho

O coletivo de palhaçaria feminina, Rainhas do Radiador, apresenta, em Atibaia, no dia 17 de junho, uma peça inspirada em grandes lutadoras da luta livre e outras circenses que tiveram trajetórias pouco valorizadas ou historicamente apagadas. A apresentação é gratuita e será realizada na na Estação SESI de Cultura, que fica na Rua da Meca, 360 – Jardim das Cerejeiras.

Rainhas do Radiador (Foto de Ricardo Avellar)

O espetáculo “Raiow Rainhas” retrata personagens extravagantes em um fabuloso circo. Com números de habilidades que exaltam a potência presente em todo ser humano, essas figuras excêntricas subvertem o que seria motivo de submissão, vergonha, exclusão, para que se tornem a potência máxima de um show criativo e muito divertido.

Com direção de Geisa Helena, da Trupe Koskowisck, a peça é inspirada em figuras que fizeram história no circo, porém nunca tiveram este lugar de importância devidamente reconhecido, como as mulheres da Luta Livre, modalidade que ficou mundialmente conhecida com pouca visibilidade para a versão feminina.

Unindo palhaçaria, música, mágica, acrobacias e luta livre, a peça é uma brincadeira com os antigos “Circos de Parque” com figuras pouco convencionais, destacando a potência das mulheres tanto na palhaçaria quanto no espaço das habilidades.

O coletivo Rainhas do Radiador pesquisa a comicidade física feita por mulheres. Através de esquetes, acrobacias e cenas clássicas, as artistas usam de suas excentricidades e irreverência, não apenas para colocar mulheres em foco, mas também questionar a ausência e até o apagamento histórico de outras personagens femininas.

Com a temática de trazer para a cena o protagonismo de figuras apagadas da sociedade e da história das artes (como as mulheres que lutavam em circo, figuras femininas excêntricas, pessoas que divergem da norma por alguma característica, entre outras) a peça “Raiow Rainhas” questiona, de forma bastante cômica, o status quo das mulheres dentro do circo.

Mais informações: www.facebook.com/Rainhas-do-Radiador e @rainhasdoradiador



SERVIÇO: Espetáculo “Raiow Rainhas”

Com Rainhas do Radiador

Sinopse: O circo chegou trazendo as atrações mais espetaculares do momento. Você não pode perder as finais do campeonato de Luta Livre, as mágicas e ilusionismos das trigêmeas SimSalaBim e muito mais! Quem ficava de fora, agora ocupa o centro do picadeiro e promete abalar as estruturas com toda a sua potência e irradiação!

Duração: 45 minutos

Grátis – Classificação Livre

Quando: 17 de junho de 2023 (sábado) – Horário: 15h

Onde: ESC Atibaia – Endereço: R. da Meca, 360 – Jardim das Cerejeiras, Atibaia – SP, 12951-300

Fonte: Assessoria de Imprensa Luciana Gandelini