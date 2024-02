Estação SESI de Cultura Atibaia está com programação gratuita repleta de atrações em fevereiro

A Estação SESI de Cultura Atibaia se prepara para receber o público com oficinas manuais toda quinta-feira deste mês. Com atrações gratuitas e aberto à comunidade, o espaço é dedicado a todas as formas de expressão cultural e artística.

No dia 8 de fevereiro, preparando-os para o Carnaval, a equipe da Estação realiza a oficina “Personalizando Máscaras de Carnaval”, a partir das 14h, para crianças de 07 a 12 anos.

(Imagem Ilustrativa de Annette por Pixabay)

Pós Folia, mas sempre com muita diversão, na quinta-feira (15) a partir das 10h, a bibliotecária da Estação SESI de Cultura Atibaia, Darlane Nunes apresente o Clube Tertúlias Literárias, o clube de leitura do SESI-SP, dedicado a literatura nacional e internacional, um momento de muitas trocas, para vivenciar novas experiências e desbravar o mundo. Para participar não é preciso realizar reserva, basta comparecer na Rua da Meca, 360, Jardim das Cerejeiras com pelo menos 15 minutos de antecedência. No período da tarde, o espaço é reservado para as crianças, com a oficina “Brincando com Bolhas de Sabão” para crianças de 07 a 12 anos.

No dia 22 de fevereiro, a partir das 14h, a criançada de 07 a 12 anos está convidada para passar uma tarde imersos em atividades criativas e contações de histórias, na Estação SESI de Cultura Atibaia.

Fechando o mês de fevereiro, a Estação abre espaço para a arte das palavras, com o segundo encontro do Clube Tertúlias Literárias, mediado pela bibliotecária Darlane, às 10h. Encerrando a programação cultural gratuita, crianças de 7 a 12 anos podem participar da Oficina de esculturas de balão, a partir das 14h, com a equipe da unidade.

Todo o material utilizado é fornecido pelo SESI. Para participar das oficinas e atividades culturais para crianças, o responsável deve realizar a inscrição no portal MEU SESI. A reserva deve ser realizada com o CPF da criança que estará presente no dia da atividade.

A Estação SESI de Cultura Atibaia está situada na Rua da Meca, 360, Jardim das Cerejeiras e funciona de terça a sábado das 09h às 18h. Para usufruir de toda sua estrutura, o interessado deve realizar seu cadastro na secretaria da unidade, basta comparecer com RG, CPF e comprovante de residência. MENORES DE 18 ANOS RG ou certidão de nascimento; documento do responsável (que deve estar presente no momento do cadastro) e comprovante de residência.

**Adolescentes entre 11 e 17 anos é necessário que o responsável assine o Termo de Responsabilidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Regional SESI-SP