Desfile das escolas de samba de Bragança Paulista é realizado após três anos

O tradicional desfile das escolas de samba de Bragança Paulista (SP) voltou a ser realizado na noite domingo (19) depois de três anos, já que em 2021 e 2022 a folia precisou ser cancelada por conta da pandemia da covid-19.

Seis agremiações do município desfilaram na passarela do samba, que fica no Parque de Exposições Doutor Fernando Costa, e vão em busca do título.

A primeira escola a desfilar foi a Afoxé Nação Nagô Mirerê, que apresentou um ritmo africano, muito parecido com o maracatu. Ao longo do trajeto, o grupo contou cantigas e realizou a tradicional purificação da avenida, para que nenhum problema acontecesse durante o desfile.

Afoxé Nação Nagô Mirerê (Foto: Divulgação/Prefeitura de Bragança Paulista)

Em seguida foi a vez da Corte do Carnaval, que teve a corte formada por Katellin Cristina Dias de Lima (rainha), Ana Caroline Cavalaro (1ª princesa) e Graziela Rodrigues (2ª princesa), Diogo Moura (rei momo) e Jilson Pereira (sambista de ouro).

Corte do Carnaval (Foto: Divulgação/Prefeitura de Bragança Paulista)

A terceira escola a entrar na passarela foi a Unidos do Lavapés, pioneira do carnaval bragantino, que levou ao local o enredo ‘Cometa Halley, através dos tempos II: passado, presente e futuro!’. A escola contou com dez alas e dois carros alegóricos.

Unidos do Lavapés (Foto: Divulgação/Prefeitura de Bragança Paulista)

A Acadêmicos da Vila Aparecida foi a quarta agremiação a participar do desfile e animou os foliões com o enredo “’Mojubá Portela’. A escola também utilizou dez alas e dois carros alegóricos, além de elementos cenográficos.

Acadêmicos da Vila Aparecida (Foto: Divulgação / Prefeitura Municipal de Bragança Paulista)

Quarta escola da noite, a Dragão Imperial entrou na passarela cantando o enredo “Graças a Deus”. A agremiação usou dez alas e três carros alegóricos.

Dragão Imperial (Foto: Divulgação / Prefeitura Municipal de Bragança Paulista)

A Nove de Julho, atual bicampeã do carnaval de Bragança Paulista, foi a última da fila. A escola levou à avenida o enredo “Nas asas da imaginação, a cura através dos tempos”. Foram utilizados sete alas e dois carros alegóricos.

Nove de Julho (Foto: Divulgação / Prefeitura Municipal de Bragança Paulista)

Programação:

As escolas de samba da cidade voltam a desfilar nesta terça-feira (21).

21/02 (terça-feira) – Grupo Especial:

20h30: Corte do Carnaval/LIESB

21h: Unidos do Lavapés

22h: Acadêmicos da Vila

23h: Dragão Imperial

0h: 9 de Julho

Já o resultado do desfile será definido na quarta-feira (22).

Fonte: G1.globo.com