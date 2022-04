Palestra para contribuir com a profissionalização dos artistas acontece em Atibaia

Em um mercado cada vez mais acirrado e competitivo, o profissionalismo é uma condição essencial para aqueles que exercem atividades artísticas. Pensando nisso, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura e da UMA – União dos Músicos de Atibaia, promove no dia 20 de abril a palestra “MEI: um caminho para a profissionalização do artista”. O evento acontece a partir das 19h, no Cine Itá e a entrada é franca.

Palestra será no Cine Itá (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A palestrante será Mariangela Tamassia, bacharel em Ciências Contábeis, atuante na profissão há 13 anos, com uma vasta experiência em pequenas e médias empresas, com o foco em auxiliar Microempreendedores Individuais e Micro Empresas.

A proposta da apresentação é a de levar para os artistas de Atibaia as informações básicas e procedimentos para a abertura da MEI, abordando os passos necessários, obrigações decorrentes, quais tipos de atividade que pode ser MEI, custos e taxas. “Nos deparamos, no dia a dia, com a dificuldade que alguns artistas vivenciam de se enquadrarem na burocracia exigida pelo poder público, por exemplo, no processo de contratação de shows. Com essa iniciativa, buscamos colaborar com esse processo, aproximando os artistas da realidade da Administração Municipal”, explica a secretária de Cultura, Maria da Glória Diniz.

SERVIÇO

Palestra: “MEI: um caminho para a profissionalização do artista”

Data: 20 de abril de 2022

Horário: a partir das 19h

Local: Cine Itá – R. Visc. do Rio Branco, 51 – Centro, Atibaia

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia