Programa “Causando no Mundo” está com inscrições abertas

A Causadoria, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Bragança Paulista, está com inscrições abertas para o programa “Causando no Mundo”, que oferece “Oficinas para Desenvolvimento de Projetos Criativos com Causa” para jovens que querem movimentar boas ideias.

Podem se inscrever jovens a partir de 13 anos. As oficinas acontecem de 11 de setembro a 4 de dezembro, sempre às segundas-feiras, das 17h30 às 20h, no Centro Cultural Prefeito Jesus Adib Abi Chedid, em Bragança Paulista.

(Foto: Divulgação)

São 40 vagas, das quais 20 se destinam às bolsas gratuitas, oferecidas a alunos de escolas públicas ou Instituições Sociais; pessoas negras, indígenas, e de outras minorias étnicas; pessoas LGBTQIAPN+; pessoas com deficiência; pessoas de baixa renda (renda familiar mensal abaixo de 1 salário mínimo); jovens ex-participantes do Instituto Entrando em Cena.

Para se inscrever e concorrer a uma bolsa, é só acessar o site https://causadoria.com.br/. Aqueles que não atendem aos critérios, mas mesmo assim querem solicitar uma bolsa, é possível fazer a inscrição justificando o pedido.

As outras 20 vagas são destinadas ao público pagante, com três faixas de preço distintas, entre valor ideal, valor sustentável e valor social.

A Causadoria

Com a proposta de ser uma incubadora de projetos criativos com causa, a Causadoria tem a intenção de impulsionar o desenvolvimento de projetos causadores e o desejo de que cada pessoa possa ter uma causa para chamar de sua.

Surgiu a partir da experiência com o projeto Entrando em Cena no Mundo, do Instituto Entrando em Cena que, entre 2013 e 2021, formou cerca de 200 jovens nas cidades de Bragança Paulista e Atibaia, teve mais de 50 projetos socioculturais elaborados e contribui para que 25 deles saíssem do papel.

Foi a partir, também, do desejo de continuar fomentando a criação e o desenvolvimento de projetos criativos com causa que surgiu a Causadoria, agora como um Negócio Social.

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa