Programa Guri abre vagas para cursos gratuitos à distância de educação musical

O programa Guri, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, abre vagas para cinco cursos virtuais que serão oferecidos de forma gratuita para diversos níveis de ensino e faixas etárias. Uma oportunidade de aprendizado para todas e todos. O Guri é um programa de educação musical gerido pela Santa Marcelina Cultura.

As inscrições começaram no dia 17 e vão até o dia 28 de novembro. Elas podem ser feitas pelo site do programa.

(Imagem Ilustrativa de Gabriel Gurrola por Unsplash)

Os cursos estão divididos em cinco encontros que irão ocorrer uma vez ao dia ao longo de uma semana, com uma hora e meia de duração via Plataforma Zoom. Os cursos têm início a partir do dia 04/12.

Os interessados podem optar pelos cursos:

– Conhecendo os primeiros passos para tocar violão;

– Iniciação ao pandeiro;

– Iniciação à improvisação;

– De repente, MC;

– A flauta em 5 passos.

Confira os detalhes dos cursos oferecidos:

Conhecendo os primeiros passos para tocar Violão

Público-alvo: Adultos

Pré-requisitos: Possuir o violão e acesso à internet

Descrição do Curso: O curso procurará demonstrar de forma prática aquilo que consideramos como essencial para se iniciar os estudos musicais por meio do violão ao público adulto numa perspectiva metodológica simples, objetiva e acessível a todos (as).

Professor: Vandersom Cruz

Data: 11 a 15 de dezembro

Horário: 19h às 20h30

Iniciação ao pandeiro

Público-alvo: Livre

Pré-requisitos: Possuir o pandeiro ou o interesse em absorver os conteúdos e praticar em locais alternativos

Descrição do Curso: Desenvolvimento dos primeiros toques no pandeiro

Professor: Sergio Licio

Data: 11 a 15 de dezembro

Horário: 18h às 19h30

Iniciação à improvisação

Público-alvo: Livre

Pré-requisitos: Conhecimentos teóricos básicos de tonalidade, acordes, arpejos e escalas

Descrição do Curso: Conceitos iniciais de campo harmônico maior, improvisação funcional e modal

Professor: Luiz Fidalgo

Data: 11 a 15 de dezembro

Horário: 16h30 às 18h

De repente, MC!

Público-alvo: a partir de 10 anos

Pré-requisitos: nenhum

Descrição do Curso: A história da cultura hip hip no mundo e o conteúdo lírico e a estética da música rap

Professora: Lurdez da Luz

Data: 04 a 08 de dezembro

Horário: 20h às 21h30

Vagas: 60 vagas

A flauta em 5 passos

Público-alvo: Livre

Pré-requisitos: Ter a flauta transversal ou uma flauta doce

Descrição do Curso: O curso tem como objetivo promover o aprendizado dos primeiros conteúdos para tocar a flauta transversal ou a flauta doce.

Professora: Elida Olmedo

Data: 04 a 08 de dezembro

Horário: 20h às 21h30

Vagas: 40 vagas

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo