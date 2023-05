Programação da Semana Nacional de Museus inicia nesta terça (16) em Atibaia

A exposição “Rito de Passagem Masculina Xavante sob o olhar do homem contemporâneo”, da fotógrafa e pesquisadora atibaiense Dulci Cardoso, começa nesta terça-feira, 16 de maio, no Museu Municipal João Batista Conti. A exposição é promovida pela Secretaria de Cultura e, juntamente a uma palestra/roda de conversa no sábado (20), representa Atibaia na 21ª edição da Semana Nacional de Museus, que neste ano traz o tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar”, com o intuito de promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros.

Museu Municipal João Batista Conti (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A proposta da exposição, que ficará em cartaz até o dia 4 de junho (veja os horários de funcionamento do museu mais abaixo), é utilizar fotografias e símbolos para refletir sobre a relação dos ritos e da ancestralidade em torno da humanização. No sábado (20), também no museu municipal, Dulci Cardoso conta um pouco sobre a pesquisa de campo que realizou junto à aldeia xavante da reserva de Sangradouro, em Mato Grosso.

Responsável por uma importante pesquisa de campo em diversas áreas de atividades nas reservas indígenas de Sangradouro, São Marcos e Dom Bosco, em Mato Grosso, a fotógrafa atibaiense tem trabalhos reconhecidos que fazem parte do Acervo do Museu Etnológico Colle Dom Bosco, em Turim, na Itália.

Vale ressaltar que mais de 1.100 museus e instituições culturais e educativas estão participando da 21ª edição da Semana Nacional de Museus, realizando mais de 3.500 atividades como exposições, visitas guiadas, palestras, oficinas e apresentações musicais e teatrais. O guia com a programação completa está disponível em: https://www.gov.br/museus/pt-br/assuntos/eventos/21a-semana-nacional-de-museus/guia .

A 21ª edição da Semana Nacional de Museus faz parte de um conjunto de ações do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), que reúne museus de todo o Brasil, fomentando atividades voltadas ao mesmo tema. A Semana Nacional de Museus é uma temporada cultural em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, comemorado no dia 18 de maio.

Serviço:

21ª Semana Nacional de Museus

Exposição: “Rito de Passagem Masculina Xavante sob o olhar do homem contemporâneo”

Data: 16 de maio a 4 de junho

Local: Museu Municipal João Batista Conti – Av. Major Juvenal Alvim, nº 121 – Centro

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira das 11h às 12h e das 13h às 17h, sábado das 11h às 17h e domingo das 9h às 13h

Palestra e Roda de Conversa com a fotógrafa e pesquisadora Dulci Cardoso

Data: 20 de maio – sábado

Local: Museu Municipal João Batista Conti – Av. Major Juvenal Alvim, nº 121 – Centro

Horário: 14h às 17h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia