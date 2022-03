Projeto Guri abre inscrições para cursos gratuitos de música em 2022

As inscrições para cursos gratuitos de música do Projeto Guri estão abertas e ocorrem de forma presencial. No polo de Atibaia, as aulas oferecidas são de violão, violino e viola com arco, no período da tarde, para crianças e adolescentes de 8 a 18 anos incompletos. Para participar não é preciso ter conhecimento prévio de música nem possuir instrumentos.

Os interessados têm até 1º de abril para fazer inscrição na Av. Joviano Alvim, 1322, às segundas e quartas, das 13h30 às 17h30. O responsável do candidato deve ir ao polo com os seguintes documentos: xerox do RG do candidato, RG do responsável, comprovante de matrícula no ensino regular e comprovante de endereço.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Após a confirmação da matrícula, o aluno acessa o Portal do Aluno e anexa os documentos solicitados. O preenchimento do questionário social também é parte integrante do processo de ingresso.

É importante ressaltar que há faixas etárias apropriadas para o início em cada curso, considerando razões de caráter pedagógico e de estrutura física relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, de maturidade muscular, tonicidade, coordenação motora fina etc.

Mais informações no telefone (11) 9.7278-0247 ou na página sobre os cursos disponibilizada no site do Projeto Guri: http://www.projetoguri.org.br/acontece/projeto-guri-do-interior-e-litoral-abre-novas-vagas-para-cursos-gratuitos-de-musica/

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia