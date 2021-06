Projeto Guri está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2021 em Atibaia

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de música do Projeto Guri, que conta com um polo em Atibaia. As aulas serão oferecidas no contraturno escolar, para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos. Para participar não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os interessados têm até o dia 21 de junho para se inscreverem, de maneira on-line, por meio do link http://bit.ly/inscrição2021-2 , bastando preencher um formulário a partir de qualquer plataforma (celular, tablet, computador, etc).

As matrículas são realizadas por ordem de cadastro. Vale lembrar, no entanto, que o preenchimento e envio do formulário de inscrição não garante a matrícula, que dependerá da quantidade de vagas disponíveis no curso escolhido e da ordem de inscrição.

Caso haja vaga, o candidato receberá da coordenação do polo um e-mail de boas-vindas com o número de matrícula e uma senha de acesso ao Portal do Aluno. No Portal, o aluno deverá anexar os documentos solicitados e preencher um questionário social.

Caso não haja vaga, o cadastro entrará, automaticamente, em uma lista de espera (conforme ordem de inscrição). Os formulários continuarão valendo para o período, e vagas remanescentes estarão em vigor entre os dias 2 e 20 de agosto deste ano.

É importante ressaltar que há faixas etárias apropriadas para o início em cada curso, considerando razões de caráter pedagógico e de estrutura física relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, de maturidade muscular, tonicidade, coordenação motora fina etc.

As aulas terão início a partir de 9 de agosto e, independentemente de um eventual retorno presencial, os alunos terão acesso às aulas e atividades por meio da plataforma de ensino a distância.

Mais informações na página sobre os cursos disponibilizada no site do Projeto Guri: http://www.projetoguri.org.br/acontece/dia-7-de-junho-as-8h-projeto-guri-abre-temporada-de-matricula-para-o-segundo-semestre-de-2021/ .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia