Projeto Guri tem vagas abertas para cursos de música gratuitos na região.

O Projeto Guri, programa do Governo do Estado de São Paulo, está com vagas abertas para cursos de música para crianças e adolescentes em diversas cidades da região. As inscrições começaram nesta terça-feira (18).

Os alunos interessados devem ter entre 6 e 18 anos e não é necessário ter nenhum conhecimento sobre música. Também não é necessário ter um instrumento musical, pois eles serão fornecidos pelo projeto.

Os cursos oferecidos pelo projeto em Atibaia são para violão, Violino e Viola.

As matriculas são realizadas presencialmente no polo de ensino de cada cidade por um pai ou responsável. O endereço de cada unidade está no site do Projeto Guri.

Para realizar a inscrição é necessário levar uma cópia do RG ou da certidão de nascimento do aluno, uma cópia do RG do responsável, comprovante de matrícula no ensino regular, comprovante de endereço e uma foto 3×4 recente.

Depois que a matricula é confirmada presencialmente, é necessário acessar o Portal do Aluno para anexar os documentos solicitados e preencher um questionário social.

Confira as vagas na região:

Atibaia

Vagas: 88

Telefone: (11) 4411-1741 ramal 22

Funcionamento do polo: segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: Rua Joviano Alvim, 1322 – Atibaia/SP

Bragança Paulista

Vagas: 197

Telefone: (11) 4034-6570

Funcionamento do polo: segundas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço: R. Conselheiro Rodrigues Alves, 251, Centro – Bragança Paulista/SP

Piracaia

Vagas: 159

Telefone: (11) 3964-7181

E-mail: polo.piracaia@santamarcelinacultura.org.br

Funcionamento do polo: terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30

Endereço do polo: Praça Júlio Mesquita, 138, Centro – Piracaia/SP

