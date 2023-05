Rotary em Ação: Atibaia recebe atividades de saúde, cidadania e entretenimento neste sábado (6)

Neste sábado, 6 de maio, tem Rotary em Ação no município de Atibaia. Evento com apoio da Prefeitura vai oferecer uma série de ações de saúde, cidadania e entretenimento, das 8h às 12h, na Praça Santo Antônio, em frente à Igreja Cristo Rei, no bairro do Alvinópolis, em um dia dedicado às pessoas e suas famílias.

Praça Santo Antônio (Foto: Reprodução/ Google Street View)

O evento do Rotary Club de Atibaia, da Casa da Amizade de Atibaia e do Interact Club contará com a participação de várias secretarias da Prefeitura de Atibaia e outras entidades do município, tendo como cenário principal orientações em Saúde, Cultura, Cidadania, Lazer, Educação, Esportes e Assistência Social.

A Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar Vacinação de Influenza e Covid-19, testes rápidos sorológicos de HIV, Sífilis, Hepatite B e C, Escovódromo com orientações em Saúde Bucal, Aferição de Pressão Arterial e Glicemia, além de um Circuito de orientações em Saúde do Idoso.

Haverá atendimento sobre Cadastro Único, realizado pela Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social, e a Pasta da Agricultura irá participar do evento com a doação de mudas de árvores. Já a Secretaria de Esportes e Lazer ficará responsável pela oferta de brinquedos infláveis para diversão das crianças. Entre outras atrações de entretenimento estão contador de histórias, leitura e pintura facial.

Muitas outras ações estão programadas para este dia que promete levar mais de 15 atividades gratuitas para a população de Atibaia: manicures; orientação jurídica; assessoria educacional; testes de acuidade visual; conscientização sobre preservação do Meio Ambiente, entre outras.

Com uma história de 46 anos de fundação, o Rotary Club de Atibaia tem realizado diversas atividades voltadas às pessoas carentes da cidade e, entre seus projetos sociais junto à comunidade está o Rotary em Ação, que busca oferecer apoio a cada um para seu dia a dia na vida pessoal e familiar. A última edição do evento ocorreu em 2019, antes da pandemia de Covid-19.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia