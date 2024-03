Show de dupla sertaneja agita a 8º Expo Ovinos e 1ª Expo Pônei de Atibaia neste sábado (23)

Com entrada gratuita, a 8ª Expo Ovinos de Atibaia começou na cidade, trazendo diversos animais para o público conhecer, e a 1ª Expo Pônei inicia nesta quinta-feira (21), promovendo a cultura rural da cidade. Além de prestigiar a exposição de animais, neste sábado, 23 de março, a dupla sertaneja Felipe e Thiago trazem muita animação a partir das 17h.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Horário estendido sábado

Especialmente no sábado, o Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda), estará aberto com as exposições até as 20h. O evento, organizado pela Secretaria de Agricultura, busca divulgar o conhecimento específico sobre esses animais e o trabalho desenvolvido pelos criadores locais.

8ª Expo Ovinos

A 8ª Expo Ovinos de Atibaia segue no Parque Municipal Edmundo Zanoni até domingo (24), com a presença das raças Dorper e White Dorper, além de 20 criadores de São Paulo e de outros estados, com aproximadamente 300 animais em exposição.

1ª Expo Pônei

Está chegando a 1ª Expo Pônei nesta quinta-feira (21), que também acontecerá no Parque Municipal Edmundo Zanoni, até domingo (24), desta vez mostrando a cultura dos pôneis. Entre 12 estados, São Paulo é o terceiro maior em número de criadores de Cavalo Pônei, com mais de 20 criadores com plateias ativas.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Parcerias

As exposições contam com o apoio da Associação Paulista de Criadores de Ovinos – ASPACO; Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – ARCO; Associação Brasileira dos Criadores de Dorper e White Dorper – ABC DORPER, e Núcleo Paulista do Pônei Brasileiro – NPPB.

Programação Expo Ovinos

20/03 – 8h | Quarta-feira: admissão zootécnica dos animais

21 a 23/03 – 9h | Quinta-feira a sábado: julgamento de classificação das raças Dorper e White Dorper

23/03* – 17h | Show da dupla sertaneja Felipe e Thiago

24/03 – 9h | Domingo: julgamento de classificação dos Grandes Campeonatos Dorper e White Dorper

15h | Saída dos animais

Programação Expo Pônei

20 e 21/03 – Até 18h | Quarta e quinta-feira: chegada dos animais

21/03 – 12h | Quinta-feira: inspeção e admissão

22 e 23/03* – 8h | Sexta-feira e sábado: julgamento morfológico

24/03 – Domingo: saída dos animais

*Especialmente no sábado, 23 de março, o Parque Municipal Edmundo Zanoni estará aberto com as exposições até as 20h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia