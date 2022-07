Com o objetivo de expandir a programação de atividades culturais dos municípios da região, a Unidade Móvel de Cultura do SESI-SP estará em Atibaia no dia 7 de agosto, democratizando o acesso à arte e aproximando as pessoas dos artistas e das suas expressões em espaços públicos.

Unidade Móvel de Cultura do SESI-SP (Foto: Divulgação)

A Unidade Móvel de Cultura é um “caminhão palco”, equipado com estrutura de iluminação, som, painel de LED e gerador pronto para receber as apresentações.

Uma iniciativa do SESI-SP em parceria com as Prefeituras municipais, que através das secretarias de cultura, receberão diversas apresentações promovidas pelo SESI e pelos municípios, totalmente gratuitas.

Segundo a diretora do SESI da jurisdição de Jundiaí, Alexandra Salomão Miamoto, “é uma oportunidade única aos moradores da cidade poderem desfrutar de uma programação cultural de qualidade e totalmente gratuita, além da importância das pessoas se apropriarem dos espaços públicos de sua cidade.”

Serviço:

Unidade Móvel de Cultura do SESI-SP

Cidade: Atibaia

Local: Av industrial Walter Kloth, bairro jardim imperial

Dia: 7 de agosto, domingo:

18h – PlaymoHits Rock 80’s – De volta aos anos 80

Fonte: Mônica Dos Santos Silva / Assistente de Comunicação SESI-SP