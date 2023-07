Aluna de Atibaia integra equipe brasileira finalista da competição internacional Technovation Girls 2023

A estudante Katarina, de Atibaia, é uma das quatro brasileiras finalistas da competição internacional Technovation Girls 2023, que tem como objetivo criar, desenvolver e lançar um aplicativo de celular ou um projeto utilizando Inteligência Artificial para resolver problemas do mundo real, por meio da tecnologia, nas comunidades das meninas participantes da iniciativa. Katarina integra a Bionic Girls – única equipe brasileira da categoria júnior classificada para a final deste ano – junto às jovens Heloisa e Isabella, da capital paulista, e Júlia, de Goiânia, todas com idades entre 10 e 15 anos e surdas, mas que conseguem ouvir graças à tecnologia do implante coclear (IC).

O projeto Connect Sounds, do grupo brasileiro Bionic Girls, finalista deste ano, inspirou-se na trajetória da equipe Connected Girls, de Atibaia, que ganhou o prêmio de melhor tecnologia na categoria iniciante do Technovation Girls 2022 sendo o único time brasileiro na final, e com Katarina entre as suas integrantes.

(Imagem: Reprodução / Youtube)

A equipe Connected Girls (2022) se sensibilizou com a história de Katarina, deficiente auditiva desde os quatro anos de idade e usuária de implante coclear (IC), e resolveu criar o Bella Connected Ears, aplicativo para pessoas com deficiência auditiva que as auxilia em momentos de risco de vida, quando estão sem aparelhos ou desatentas. O aplicativo permite a gravação de sons – como sirene, buzina, alarme de incêndio, etc – para que, ao reconhecê-los, um alerta seja acionado em modo de vibração, avisando o usuário sobre a situação cadastrada no aplicativo.

Katarina continuou com o projeto, agora em um novo grupo, Bionic Girls (2023), promovendo melhorias no aplicativo inicialmente idealizado: gravação de sons que fazem o celular vibrar ao reconhecê-los e compatibilidade com os sistemas Android e IOS. Também foi criada uma pulseira que acende uma luz e vibra após detectar o som cadastrado no aplicativo, oferendo maior segurança ao usuário – que, mesmo sem o celular, ou sem seus aparelhos auditivos, é alertado em relação ao som cadastrado.

“Na pesquisa qualitativa todos os participantes gostaram do nosso APP, e acredito que ajudaria a comunidade surda. Na pesquisa quantitativa, 150 pessoas disseram que gostariam de ter uma pulseira para receber alerta de risco de vida e avisar a família. Poucos utilizam outros aplicativos, mas nenhum oferece reconhecimento de sons externos como o nosso Connect Sounds”, explica Katarina. “Obrigada a todos, vamos mudar o mundo”, ressalta a estudante de Atibaia.

“As alunas fizeram todo o design das telas do aplicativo e conseguiram montar os blocos que formam os comandos do seu funcionamento, aprenderam a usar a inteligência artificial e a desenvolver a pulseira”, explica Elisandra Aparecida Alves da Silva, professora doutora do Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação de São Paulo e uma das mentoras do projeto.

Conheça o projeto da equipe brasileira Bionic Girls, que conta com a estudante de Atibaia Katarina, classificado para a final do Technovation Girls 2023: https://www.youtube.com/watch?v=y7LHyCBQQ4Y .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia