Alunas de Atibaia estão na semifinal de competição internacional de tecnologia

Uma equipe formada por estudantes de Atibaia está na semifinal da Technovation Girls, competição mundial na qual meninas aprendem e aplicam as habilidades necessárias para resolver problemas do mundo real por meio da tecnologia. As alunas Manuela Cordeiro, Melissa Ito e Samantha Rocha, da Escola Municipal Maria Helena Faria Ferraz, juntamente com Maria Eduarda Barros, da Escola Estadual Aracy Bueno Conti, formam a equipe “Sweet Girls Tech” que concorre na categoria iniciante (de 8 a 12 anos) da competição em 2023.

(Foto: Reprodução/ Youtube)

Elas criaram o app GliceLIA (Glice – glicemia e LIA – look inform alert) para ajudar principalmente as crianças com diabetes do tipo 1 a aprender sobre a alimentação ideal, por meio de jogos, e manter uma rotina menos estressante, com avisos para não esquecer de se alimentar, medir a glicemia e fazer atividade física, além de um registro de emergência para situações em crise, em que o responsável receberá a localização do usuário.

O app foi avaliado por juízes de vários países e, nessa primeira rodada, foram classificadas na categoria iniciante 55 equipes de 19 países, sendo somente duas do Brasil. De 31 de maio a 14 de junho, as equipes passam por uma nova avaliação para a classificação das finalistas. Em 31 de junho haverá o evento global com o anúncio das equipes vencedoras do concurso.

A participação de escolas municipais de Atibaia no concurso Technovation Girls nos últimos anos faz parte de cooperação entre a Prefeitura com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, por meio do projeto IF(meninas){nas exatas}, que visa promover a participação de mulheres na área de Exatas. As meninas do “Sweet Girls Tech” aprenderam programação em blocos (App Inventor) pelo curso de Computação Criativa do projeto IF(meninas){nas exatas} e nas aulas de Informática da escola usando o Scratch.

No ano passado, Melissa e Samantha estavam na equipe “Connected Girls”, que ganhou o prêmio de Tecnologia da Technovation Girls por ter apresentado o aplicativo com a melhor tecnologia desenvolvida na categoria iniciante. O app oferecia segurança aos deficientes auditivos quando estivessem sem o aparelho auditivo ou quando distraídos. As alunas de Atibaia formaram a única equipe brasileira na final da competição internacional. Nos anos de 2020 e 2021, outras equipes do município se classificaram para a semifinal.

Para mais detalhes sobre o projeto deste ano acesse o canal das alunas de Atibaia no YouTube “Sweet Girls Technovation”, onde há demonstrações de como foi o processo de construção e a respeito do funcionamento do app.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia