Alunas de Atibaia participam de competição internacional de tecnologia

Mais uma equipe de Atibaia está participando da Technovation Girls, competição mundial na qual meninas aprendem e aplicam as habilidades necessárias para resolver problemas do mundo real por meio da tecnologia. As alunas Manuela Cordeiro, Melissa Ito e Samantha Rocha, da Escola Municipal Maria Helena Faria Ferraz, juntamente com Maria Eduarda Barros, da Escola Estadual Aracy Bueno Conti, formaram a equipe “Sweet Girls Tech” para concorrer na categoria iniciante (de 8 a 12 anos) da competição em 2023.

(Foto: Reprodução/ Youtube)

Elas criaram o app GliceLIA (Glice – glicemia e LIA – look inform alert) para ajudar principalmente as crianças com diabetes do tipo 1 a aprender sobre a alimentação ideal, por meio de jogos, e manter uma rotina menos estressante, com avisos para não esquecer de se alimentar, medir a glicemia e fazer atividade física, além de um registro de emergência para situações em crise, em que o responsável receberá a localização do usuário.

A participação de escolas municipais de Atibaia no concurso Technovation Girls nos últimos anos faz parte de cooperação entre a Prefeitura com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, através do projeto IF(meninas){nas exatas}, que visa promover a participação de mulheres na área de Exatas. As meninas do “Sweet Girls Tech” aprenderam programação em blocos (App Inventor) pelo curso de Computação Criativa do projeto IF(meninas){nas exatas} e nas aulas de Informática da escola usando o Scratch.

No ano passado, Melissa e Samantha estavam na equipe “Connected Girls”, que ganhou o prêmio de Tecnologia da Technovation Girls, por terem apresentado o aplicativo com a melhor tecnologia desenvolvida na categoria iniciante. A app oferecia segurança aos deficientes auditivos quando estivessem sem o aparelho auditivo ou quando distraídos. As alunas de Atibaia formaram a única equipe brasileira na final da competição internacional. Nos anos de 2020 e 2021, outras equipes do município se classificaram para a semifinal.

Para mais detalhes sobre o projeto deste ano, acesse o canal das alunas de Atibaia no youtube “Sweet Girls Technovation”, onde há demonstrações de como foi o processo de construção e o funcionamento do app. De maio a junho deste ano, elas passarão por avaliação de juízes do mundo todo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia