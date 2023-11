Provão Paulista: Alunos da 3ª série do Ensino Médio devem optar por cursos superiores

Estudantes matriculados na terceira série dos diferentes formatos de Ensino Médio das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) e de outras redes estaduais e municipais de São Paulo já podem indicar as opções de cursos superiores aos quais pretendem concorrer por meio do Provão Paulista Seriado.

Os exames serão aplicados automaticamente para todos os alunos, mas o registro de opções deve ser feito até 8 de dezembro, pelo Portal de Escolha de Vagas, disponível no endereço: provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Lançado neste ano pelo Governo de São Paulo, o Provão Paulista Seriado substituirá o modelo adotado pelo Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp).

O exame permitirá o acesso direto de estudantes de Ensino Médio da rede pública ao Ensino Superior das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Ao todo, estão previstas mais de 15 mil vagas para 2024, com ingresso dividido entre o primeiro e o segundo semestre.

Datas e locais de prova

O Provão Paulista da terceira série do Ensino Médio está marcado para os dias 28 de novembro, das 8 às 12h, e 29 de novembro, das 8 às 13h. O segundo dia de provas para as turmas da terceira série terá uma hora a mais de duração porque também contará com uma redação.

Já os estudantes matriculados na primeira e segunda séries do Ensino Médio farão as provas nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. A segunda série prestará os exames no período da manhã, das 8 às 12h, nos dois dias. Os alunos da primeira série, no período da tarde, das 14 às 18h, nos dois dias.

No primeiro dia de prova, serão aplicados os exames de linguagens e ciências da natureza. No segundo dia, ocorrerão as avaliações de matemática, ciências humanas e sociais.

As provas serão aplicadas na própria unidade onde os alunos estudam. Mesmo quem frequenta as aulas em período diferente deverá comparecer no horário determinado. Jovens que trabalham podem pedir na secretaria da escola a comprovação da participação nas provas.

Os estudantes matriculados nas primeiras séries do Ensino Médio devem obrigatoriamente participar da avaliação deste ano, uma vez que a nota desta primeira edição será considerada quando ele estiver na terceira série.

Acesso ao portal

Para selecionar as opções desejadas é necessário acessar o portal e informar o número de Registro do Aluno (RA), identificação fornecida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aos estudantes de todos os estabelecimentos de ensino localizados no Estado. O número do RA é diferente do Registro de Matrícula (RM) no CPS e pode ser consultado na secretaria da Etec.

Após informar o RA, o estudante deverá inserir suas informações pessoais, preencher um relatório socioeconômico e definir uma senha de acesso ao sistema. É possível optar por cursos de diferentes instituições, localidades e áreas do conhecimento. São três grupos disponíveis. Os estudantes podem pleitear vagas simultaneamente em cada um dos três grupos, sem ordem de prioridade. No primeiro estão as opções de USP, Unicamp e Unesp. No segundo, das Fatecs. No terceiro, da Univesp.

Até dia 8 de dezembro, prazo final para indicação das vagas, o estudante poderá alterar suas escolhas no site. O aluno tem a possibilidade de indicar até três opções de cursos nos grupos 1 e 3. No primeiro grupo é possível selecionar até duas instituições diferentes.

No caso das Fatecs, pode escolher até cinco cursos. Não é obrigatório preencher todas as opções. Após o prazo final, o acesso ao portal estará disponível apenas para consulta. Os resultados dos exames serão divulgados pela Secretaria da Educação na segunda quinzena de janeiro de 2024.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo