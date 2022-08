Escolas municipais de Atibaia realizam X Mostra de Arte com trabalhos dos alunos

De 30 de agosto a 14 de outubro acontece em Atibaia a X Mostra de Arte – Semana Aline Araújo, com o tema “Rastros Modernos”, em que alunos da rede municipal de ensino irão expor suas produções artísticas como forma de expressar suas emoções, sensibilidades e sentimentos por intermédio da Arte. Realizada pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação, a Mostra terá sua abertura oficial no dia 29 de agosto, às 18h, no Centro de Referência de Educação “Prefeito Flávio Callegari” (Rua Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica), e a visitação será aberta ao público a partir de 30 de agosto, sempre em dias úteis, das 8h às 17h, no mesmo local.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Arte, expressão de um ideal estético por meio de uma atividade criadora, apresenta-se como manifestação humana universal (existente em todas as culturas), resultando em produções reconhecidas pela sociedade como algo belo, em que o ser humano possa expressar suas emoções, histórias e cultura, simbolizada por músicas, esculturas, pinturas, cinema, danças, entre outras formas de expressão. E esse é o propósito dos educadores da rede municipal de ensino com a Mostra de Arte – fomentar nos alunos essa sensibilidade e colocá-la em prática.

Realizada no município desde 2013, a X Mostra de Arte – Semana Aline Araújo é um evento previsto pela Lei nº 4.541/2017, resultado de um processo de interesses, vivências e conhecimentos que acontecem nas escolas. As obras expostas são produzidas por alunos do 1º ao 5º ano das escolas municipais do Ensino Fundamental, realizadas nas aulas de Arte, em que são desenvolvidas modalidades artísticas das crianças com a orientação dos professores.

A Arte possibilita que as crianças desenvolvam tanto o raciocínio, quanto a afetividade. A Mostra de Arte apresenta o trabalho realizado durante o ano pelos professores especialistas e demais profissionais envolvidos, sendo uma forma de incentivo e valorização das obras realizadas pelos alunos.

