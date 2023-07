Alunos da rede municipal de Atibaia participam de avaliação de fluência leitora do Estado

Desde 20 de junho e até 10 de julho os alunos dos segundos anos da Rede Municipal de Educação estão participando de uma avaliação de fluência leitora aplicada pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação. Mais de 1.800 crianças de 26 escolas de Ensino Fundamental do município participarão do teste de fluência, que busca verificar a capacidade do estudante de ler palavras, pseudopalavras e textos voltados à sua etapa escolar de forma fluida e em ritmo adequado.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para a análise do desempenho em leitura são levados em conta três critérios: precisão, que é a capacidade de ler corretamente as palavras escritas; velocidade ou automaticidade, que diz respeito à realização de uma leitura fluida, sem grandes pausas e dificuldades; e prosódia, que aponta para o uso correto dos aspectos tônicos e rítmicos do discurso, como a pausa na vírgula e a entonação interrogativa em uma pergunta. Além disso, o estudante pode ter de responder questões sobre o conteúdo do texto que leu.

O objetivo da avaliação é analisar o desempenho individual dos alunos na leitura e compreensão de textos escritos, para identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização. Neste ano, mais de 500 cidades paulistas estão participando da avaliação, que, ao todo, envolverá 460 mil crianças.

Na última sexta-feira (30) as equipes da Secretaria Municipal de Educação acompanharam a aplicação da prova na E.M. Maria José Cintra, no Jardim Maracanã.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia