Alunos da Rede Municipal de Atibaia recebem Prêmio MPT na Escola 2022

Atibaia é destaque mais uma vez no Concurso MPT na Escola! Os alunos da Rede Municipal João Pedro de Almeida, Luís Otávio Lima da Silva, Alana de Mora Monteiro, Mirela Santos Mathias e Rafaela Damiana da Silva Matos, da Escola Municipal Eva Cordula Hauer Vallejo, receberam o Prêmio “MPT na Escola”, etapa regional, que ocorreu no dia 7 de dezembro, na Sede do Ministério Público do Trabalho, em Campinas. Os alunos foram classificados para a etapa nacional do concurso.

Os alunos ganhadores e os professores-orientadores receberam medalhas e um tablet como prêmio na cerimônia do Concurso MPT na Escola 2022, que busca conscientizar e acabar com o trabalho infantil. O concurso contou com a participação de estudantes de escolas públicas de 25 municípios do interior paulista, por meio da apresentação de trabalhos culturais como Contos, Desenhos, Músicas e Poesias, promovendo enfoque no combate ao trabalho infantil e aprendizagem profissional.

Luís e João garantiram o 1º lugar na categoria “Poesia” com o tema “Trabalho Infantil, não!” na etapa regional. Já o grupo feminino, composto pelas alunas Alana, Mirela e Rafaela, conquistaram o 1º lugar na categoria “Música”, com o mesmo tema.

Promovido pelo Ministério Público do Trabalho em vários estados do país, o Prêmio MPT na Escola é destinado aos estudantes do 4º, 5º, 6º e 7º anos, para incentivar o entendimento de pais e alunos da Rede Pública acerca da proibição do trabalho de crianças e adolescentes. A ideia é mobilizar e incentivar a produção cultural além de divulgar os melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos, bem como reconhecer o empenho dos educadores envolvidos nas ações de prevenção à violação dos direitos de crianças e adolescentes.

Participaram da cerimônia de premiação os alunos vencedores, familiares, professores-orientadores, a diretora da Escola Municipal Eva Cordula Hauer Vallejo, Rosemara Cristina Tavares, a secretária municipal de Educação, Eliane Doratiotto Endsfeldz e técnicos da Secretaria de Educação.

A Secretaria de Educação agradece a todas as escolas participantes e as parabeniza, em especial os vencedores do projeto que representaram a Educação Municipal.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia