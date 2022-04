Professor é demitido por falas racistas em sala de aula em Bragança Paulista

Um professor da escola estadual ministro Alcindo Bueno de Assis, em Bragança Paulista (SP), foi demitido após áudios das aulas dele com falas racistas viralizarem nesta semana.

Ao citar que ele e a esposa são brancos, ele disse aos alunos quais conselhos dá à filha: “Eu já falei para ela. Quando você for casar, por favor, case com um cara branco, porque senão vai nascer moreno e o branco hoje está acabando”.

Escola Estadual Ministro Alcindo Bueno de Assis (Foto: Reprodução/ Google Street View)

A frase foi dita no início desta semana e o registro de áudio faz parte de um vídeo que mostrava apenas a carteira durante a aula.

Alunos e pais se revoltaram com o teor das falas. Em outro trecho, dito antes na sala, ele já apresentava aos alunos a suposta teoria, sem apresentar base, de que os brancos estariam acabando.

“Eu falo pra vocês, não sei se vocês vão acreditar no professor de biologia. Pessoas com pele branca ‘está’ (sic) acabando”, disse.

Procurado pelo g1 nesta quinta-feira (7), o docente informou que não vai se manifestar sobre o caso.

O que diz a secretaria estadual de educação

A pasta informou que o professor não era concursado e que o contrato dele foi encerrado. Segundo a secretaria, o processo de apuração dos fatos foi feito pela direção da escola que, posteriormente, entrou em contato com o estado para que o professor fosse demitido.

Em nota a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo ressaltou que repudia qualquer ato de racismo dentro ou fora do ambiente escolar e que “assim que soube do episódio, a direção da escola comunicou a Supervisão de Ensino e conversou com os alunos para compreender a situação”.

A pasta ainda ressaltou que mantém uma iniciativa antirracista em todas as escolas da rede estadual e que, a partir do caso, a equipe vai elaborar estratégias para atividades pedagógicas antirracistas voltadas para todos os alunos.

Fonte: G1.globo.com