Atibaia disputa etapa estadual do Prêmio MPT na Escola 2022

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Atibaia representarão a cidade na disputa estadual pelo Prêmio MPT na Escola 2022, em agosto. Na disputa municipal, a Escola Municipal (EM) Eva Cordula Hauer Vallejo ganhou a primeira colocação em três categorias: poesia, desenho e música.

O MPT na Escola é um projeto criado pela Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes (Coordifância), do Ministério Público do Trabalho, para conscientizar pais e alunos sobre a proibição do trabalho infantil.

Conforme a Coordifância, a escola, por meio de sua diretoria e corpo docente, é essencial na transmissão dessa mensagem e, apoiados por treinamentos e material didático desenvolvidos especialmente para essa finalidade, os educadores apresentam o conceito de trabalho infantil, bem como formas de proibição e as normas protetivas. Nesse sentido, o MPT na Escola propõe que crianças de todo o país tratem o assunto por meio de contos, curtas-metragens, desenhos, músicas e poesias.

Neste ano Atibaia bateu recorde com a quantidade de escolas inscritas no projeto: CIEM II, EM Estudante Nelson José Pedroso, EM Eva Cordula Hauer Vallejo, EM Prefeito Walter Engrácia de Oliveira, EM Prof. Guilherme Pilegi Contesini, EM Professora Maria José Cintra dos Santos, EM Prof Pedro de Alcântara dos Santos Silva, EM Prof.ª Serafina de Luca Cherfen, EM Rita Lourdes Cardoso de Almeida Alvim, EM Rosiris Maria Andreucci Stopa, EM Therezinha do Menino Jesus Silveira Campos Sirera e EM Walda Paolinetti Lozasso.

Além da escola EM Eva Vallejo, a EM Prefeito Walter Engrácia também representará Atibaia no MPT na Escola após ganhar o primeiro lugar na categoria contos da Rede Municipal.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia