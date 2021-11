Educação de SP entrega Creche Escola e voucher do PDDE-Paulista em Atibaia

Nesta quinta-feira (11) o Secretário Estadual da Educação Rossieli Soares entregou mais uma unidade do Programa Creche Escola. Trata-se da 166ª creche escola da atual gestão e sua construção, no município de Atibaia, foi realizada graças ao investimento de mais de R$ 2 milhões da Secretaria da Educação do Estado em parceria com a prefeitura local.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Entre 2019 e 2021, foram investidos R$ 268,5 milhões no Programa Creche Escola, gerando 21,8 mil vagas de educação infantil em todo o estado de São Paulo.

“O investimento mais importante que a gente faz é naquilo que é a maior preciosidade das nossas vidas, que são as nossas crianças. A coisa mais importante que ainda existe é investir na Educação para cuidar dos nossos estudantes, e é fundamental que a gente olhe para que o estado seja cada vez mais referência e não estamos falando da rede estadual sozinha, é estado e município juntos. Por isso, hoje é uma felicidade imensa estar aqui entregando mais uma creche”, disse Rossieli Soares.

O CEI Professora Fabiana Bruno Orujian tem capacidade para atender 130 crianças de 0 a 5 anos. O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

Na ocasião, também foi feita a entrega simbólica para a Diretoria de Ensino (DE) de Bragança Paulista que abrange o município de Atibaia, de um voucher no valor de R$ 10,8 milhões referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE-Paulista) para o período 2021/2022. Em todo estado, serão R$ 1,2 bilhão repassados em recursos para aplicação direta nas 5,1 mil escolas da rede estadual de ensino.

Nas unidades da DE a verba será dividida em R$ 6,8 milhões para manutenção, R$ 1,2 milhão para ciências, R$ 2 milhões para o Ensino Médio SP, R$ 602 mil para o PDDE-Maker e R$ 38 mil para os polos do CMSP.

“Como o Secretário acabou de dizer: Investir na Educação é investir no país, é investir na sociedade, é investir nas pessoas e é isso que a gente mais preza. Então nós estamos investindo na Educação, na Educação de qualidade, é isso que a gente prega e é isso que a gente espera de todo este trabalho e esforço que estamos fazendo”, complementou Rosangela Almeida Valerio, Dirigente de Ensino da região de Bragança Paulista.

Programa Creche Escola

Para a viabilização da obra, os municípios devem apresentar um terreno compatível com um dos três modelos de plantas oferecidos pela Secretaria da Educação, além da documentação requerida.

A Pasta, por sua vez, efetua o repasse das verbas em sete parcelas, mediante a execução das obras e só após o laudo da vistoria, emitido pela FDE. A licitação e condução dos serviços podem ficar tanto a cargo da Prefeitura, quanto da FDE. Com o projeto, o governo estadual espera expandir o atendimento de alunos dessa faixa etária, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade social.

Desde a sua implantação, em 2011, foram entregues 497 unidades dentro do Programa Creche Escola e outras 131 estão em execução. Na região de Bragança Paulista já foram entregues 6 unidades e outras 4 estão em obras com previsão de 520 novas vagas.

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo