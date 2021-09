Alunos de Atibaia vão participar de eventos de beisebol e softbol

Nos dias 1 e 8 de outubro, alunos de 6 a 12 anos de escolas municipais e estaduais de Atibaia terão oportunidade de participar de vivências nas modalidades beisebol e softbol, a serem realizadas no CIEM I e no CIEM II, em ação que une a Secretaria de Esportes e Lazer e a Secretaria de Educação, para desenvolvimento das crianças e incentivo à prática de esportes.

Em Atibaia, beisebol e softbol têm tradição e as equipes da cidade se destacam nos cenários nacional e internacional. As duas modalidades são promovidas por uma parceria entre a Prefeitura e a Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia (Acenbra), cuja equipe técnica será responsável por coordenar os eventos nas escolas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nas vivências que vão ocorrer dia 1 no CIEM I e dia 8 no CIEM II, das 9h às 11h, será utilizada estrutura inflável, com área de rebatida, área de arremesso e minicampo. Beisebol e softbol são modalidades parecidas, porém o softbol, criado em 1887 nos Estados Unidos, é praticado em campos fechados e possui algumas diferenças, como uma bola maior, o campo de jogo menor e o tempo de jogo – sete entradas, contra o nove do beisebol. Outra diferença importante é que o arremesso tem que ser feito com um movimento com o braço de baixo para cima (com o punho, abaixo, e o cotovelo obrigatoriamente alinhados verticalmente).

Para maior divulgação das modalidades em Atibaia, os profissionais de Educação Física da Rede Municipal foram convidados a participar de uma clínica de beisebol e softbol no Campo de Beisebol Parque Nipo, com o intuito de praticar movimentos básicos, regras do jogo e como podem aplicar essas atividades nas aulas.

O projeto de beisebol e softbol em Atibaia é voltado ao alto rendimento, com atletas federados que disputam jogos nacionais e também internacionais defendendo a seleção brasileira. Muitas oportunidades surgem por meio do esporte, tanto para se tornar profissional quanto para estudar. Recentemente, por exemplo, a atleta atibaiense Beatriz Theodoro, revelação do softbol brasileiro de 18 anos, foi contratada pelo MDC Sharks, time da universidade Miami Dade College. Ela começou a treinar na equipe de Atibaia aos 10 anos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia