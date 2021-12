Escola de Atibaia é campeã nacional do Projeto MPT na Escola

Atibaia foi campeã nacional do Prêmio “MPT na Escola”, que tem como objetivo erradicar o trabalho infantil por meio da conscientização da comunidade escolar. A Escola Municipal Eva Cordula Hauer Vallejo conquistou o 1º lugar na categoria “Desenho”, dos alunos do 4º ano Yasmin Elizabeth Goulart e Icaro Osiel Paulino, com o tema “Escola e família podem transformar a história do mundo”.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

A solenidade de anúncio e entrega simbólica do prêmio aos vencedores aconteceu de forma on-line, direto de Brasília, com participação de todos os finalistas. Os alunos receberam de presente em reconhecimento ao trabalho realizado um notebook e a professora-orientadora, Rosemary Ap. Porfirio Rodrigues, um leitor digital.

Vale ressaltar que o projeto é oferecido a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino e através de um criterioso processo de análise foi selecionado um trabalho para representar o município nas demais categorias.

O MPT na Escola é um projeto criado pela Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes (Coordifância) para incentivar o entendimento de pais e alunos da rede pública de ensino acerca da proibição do trabalho de crianças e adolescentes, e torná-los replicadores da causa. Para isso, o envolvimento da escola, por meio de sua diretoria e de seu corpo docente, mostra-se essencial na transmissão da mensagem, sempre apoiados por treinamentos e material didático desenvolvidos especialmente para este fim, fornecidos pelo MPT.

Nas escolas, os educadores apresentam o conceito de trabalho infantil, as formas de proibição e as normas protetivas da criança e do adolescente. Os alunos também aprendem que é proibido o trabalho antes dos 16 anos fora do sistema de aprendizagem, o trabalho noturno, insalubre, perigoso e aqueles contidos no decreto federal nº 6.481/08, que lista as piores formas de trabalho infantil. O conhecimento adquirido é transmitido pelas crianças e adolescentes por meio de trabalhos culturais. Os melhores são premiados em etapas regionais e nacionais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia