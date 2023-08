Ensino Médio 2024: 435 mil alunos devem optar por itinerário formativo até 15/09

Estudantes do Ensino Médio da rede estadual têm até o dia 15 de setembro para optar por um dos três itinerários formativos disponíveis nas unidades da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). O processo ocorre durante a rematrícula para o ano letivo de 2024 e deve ser feito por 435 mil estudantes matriculados na 1ª série desse ciclo. A escolha baseará a vida escolar desses alunos nas próximas etapas do Ensino Médio.

A reformulação da grade do Ensino Médio, que passa a ter três opções de aprofundamento, em contrapartida às 12 existentes até este ano, é uma resposta da Seduc-SP a uma demanda de professores e estudantes e foi anunciada na volta às aulas para o segundo semestre.

Escolha baseará a vida escolar desses alunos nas próximas etapas do Ensino Médio (Foto: Divulgação / Seduc-SP)

No novo modelo, os alunos devem optar por um dos três itinerários formativos, que são: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, oferecidos em todas as 3.700 escolas com alunos do Ensino Médio, ou ainda o Ensino Técnico, ofertado em 1.200 unidades da rede. A opção deve ser feita no site da Secretaria Escolar Digital (SED).

Além disso, a reformulação incluirá as chamadas disciplinas de caráter comum, que serão cursadas por todos os alunos a partir da 1ª série dessa etapa escolar, entre elas as de educação financeira, projeto de vida e redação e leitura. A formação geral básica, que engloba disciplinas tradicionais como matemática e língua portuguesa, continuará presente em todas as séries.

“Nós chegamos a essa reformulação com base em uma escuta ativa da rede, levando em consideração o estudante e sua formação como centro das nossas decisões. Todas as nossas 91 Diretorias de Ensino têm orientado os professores para que sejam apoio dos nossos alunos durante esse processo de escolha. Aqueles adolescentes que ainda têm dúvidas sobre qual dos três itinerários seguir podem contar com suas escolas, que estão aptas para oferecer esse suporte”, disse o secretário da Educação, Renato Feder.

No Ensino Técnico, terão prioridade na escolha alunos já matriculados nas unidades que oferecerão a modalidade. No total, são dez áreas de formação disponíveis na rede, mais 23 opções por meio de parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), além das turmas que têm aulas com professores do Centro Paula Souza.

Diante de eventual aumento da demanda para os itinerários de formação técnica, terão preferência na escolha os alunos que atenderem a três critérios, com igual peso para cada um deles:

Média das notas em português e matemática da Prova Paulista nos dois primeiros bimestres de 2023; Média de frequência escolar durante o primeiro semestre; Menor distância entre a residência do aluno e a escola estadual escolhida (sendo que menor distância resultará em maior pontuação).

Informações completas sobre os três itinerários estão disponíveis no portal do Ensino Médio paulista.

Matrícula 2024

As inscrições para matrícula e rematrícula dos estudantes na rede estadual de ensino de São Paulo devem ser feitas até o dia 15 de setembro.

No caso dos alunos ingressantes na rede, o responsável legal ou um indivíduo maior de 18 anos pode realizar a inscrição presencialmente em qualquer escola estadual, ou no balcão de atendimento do Poupatempo. É necessário apresentar o RG, histórico escolar e comprovante de residência.

Aqueles que optarem pelo método virtual de inscrição devem acessar a plataforma SED (sed.educacao.sp.gov.br). A divulgação da escola com a vaga disponível será feita a partir do dia 11 de dezembro, no ambiente da SED e também nas secretarias das escolas.

Os alunos que já estão matriculados nas escolas estaduais devem ter sua rematrícula registrada diretamente na SED, seja através do perfil do responsável ou do estudante maior de 18 anos. A orientação vale para alunos de todos os níveis de ensino. Para isso, basta acessar a seção Gestão Escolar > Matrícula > Rematrícula. Em caso de dúvidas, a família ou o estudante pode buscar suporte presencialmente na escola de origem.

Fonte: Portal do Governo do Estado e São Paulo