Alunos da rede municipal de Atibaia disputam etapa nacional do Prêmio MPT na Escola 2022

Os alunos da rede municipal de Atibaia João Pedro de Almeida, Luís Otávio Lima da Silva, Alana de Mora Monteiro, Mirela Santos Mathias e Rafaela Damiana da Silva Matos, da Escola Municipal Eva Cordula Hauer Vallejo, receberam o Prêmio “MPT na Escola”, que busca conscientizar e acabar com o trabalho infantil, por meio da apresentação de trabalhos culturais como Contos, Desenhos, Músicas e Poesias nas escolas. Os vencedores já estão classificados para a etapa nacional do concurso, cujo resultado será divulgado até 12 de outubro.

Luís e João garantiram o 1º lugar na categoria “Poesia” com o tema “Trabalho Infantil, não!” na etapa estadual. Já o grupo feminino, formado por Alana, Mirela e Rafaela, se destacou na categoria “Música”, com o mesmo tema. O município ainda teve bons resultados em outras categorias, ficando em 2º lugar também com a E.M. Eva Cordula Hauer Vallejo, na categoria “Desenho”, e em 7º lugar com a E.M. Prefeito Walter Engrácia de Oliveira na categoria “Conto”.

Em Atibaia, o projeto é oferecido a todas as escolas da rede municipal, destinado aos estudantes do 4º e 5º anos, abordando assuntos relacionados ao trabalho infantil, em importante ação para conscientização dos alunos e formação de cidadãos críticos.

O MPT na Escola é promovido pelo Ministério Público do Trabalho em vários estados do país, para incentivar o entendimento de pais e alunos da rede pública acerca da proibição do trabalho de crianças e adolescentes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia