Alunos da Rede Municipal ganham 178 medalhas em olimpíadas de astronomia e astronáutica

Com o objetivo de despertar o interesse das crianças e dos adolescentes pela Astronáutica, a Física e a Astronomia, alunos da rede municipal de ensino de Atibaia participaram de olimpíadas nacionais de astronomia e astronáutica, trazendo para cidade um total de 178 medalhas, com 15 escolas participantes no evento e um novo destaque para a Educação do município.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica (OBA) foram conquistadas 112 medalhas – 54 de ouro, 33 de prata e 25 de bronze. Já na Mostra Brasileira de Foguete (MOBFOG), Atibaia conquistou 66 medalhas – 29 de ouro, 23 de prata e 14 de bronze. A competição ocorre por meio de diversas metodologias e ensinamentos, promovendo e trocando conhecimento entre alunos, professores, coordenadores pedagógicos e instituições voltadas às ciências e atividades aeroespaciais.

Podem participar da OBA e da MOBFOG alunos de escolas públicas e privadas, do primeiro ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio. Já na Mostra Brasileira de Foguete também podem participar alunos do Ensino Superior, de redes públicas e privadas. A primeira edição da OBA ocorreu em 1998, com o propósito de despertar, em crianças e adolescentes, o interesse pela Astronomia.

A Rede Municipal de Ensino de Atibaia foi representada com as escolas: André Franco Montoro, Ciem II, Doutor José Aparecido Ferreira Franco, Eva Cordulla Hauer Vallejo, Francisco da Silveira Bueno, Guilherme Pileggi Contesini, Maria Helena Faria Ferraz, Nelson José Pedro, Pedro de Alcântara Santos Silva, Rita Lourdes Cardoso de Almeida Alvim, Rosiris Maria Andreucci Stopa, Serafina de Luca Cherfen, Takao Ono, Therezinha do Menino Jesus Silveira Campos Sirera e Walda Paolinetti Lazsso.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia