Aulas presenciais e remotas da Rede Municipal de Ensino voltam nesta terça-feira (20)

Após período de recesso escolar, as aulas presenciais e remotas da Rede Municipal de Ensino retornam na terça-feira (20). A frequência presencial dos alunos é facultativa, ou seja, os pais ou responsáveis poderão manter seus filhos em casa, participando somente das atividades remotas devido à pandemia da Covid-19.

As instituições de ensino de Atibaia (municipais, estaduais, comunitárias e particulares) continuarão seguindo o Protocolo de Operacionalização das Atividades para o Retorno às Aulas Presenciais estabelecido pelo Decreto nº 9.446/2021, que estipula os procedimentos operacionais relacionados às boas práticas sanitárias, a fim de garantir os direitos à vida, à saúde e à educação de todas as crianças, estudantes, profissionais e trabalhadores em Educação.

(Imagem Ilustrativa de Luisella Planeta Leoni por Pixabay)

Os alunos da Rede Municipal que optarem por realizar as atividades remotas continuarão utilizando a Plataforma de Ensino Remoto, sistema em que os professores de cada escola são os responsáveis por alimentar e atualizar as atividades/vivências pedagógicas para o desenvolvimento das competências e habilidades de cada fase escolar.

Para a continuidade do retorno responsável dos alunos às escolas, a Secretaria de Educação e a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde elaboraram no início do ano o “Guia para o retorno consciente às aulas presenciais”, que traz informações sobre ações planejadas desde 2020 para o retorno às aulas presenciais, com orientações aos pais ou responsáveis sobre o acolhimento dos alunos na escola, quais cuidados os alunos devem tomar, quando o aluno não deve ir à escola, como será o ambiente e a circulação nas unidades escolares, como vai funcionar o transporte escolar e orientações sobre o uso correto de máscaras.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia