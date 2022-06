Curso gratuito prepara jovens e adultos para o ENCCEJA

Estão abertas as inscrições para o curso preparatório do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Trata-se de um curso gratuito que prepara jovens e adultos que desejam concluir o ensino fundamental e médio.

(Foto: Divulgação)

O curso é uma realização do Grupo de Estudo – Colaboradores UNIFAAT. As vagas são limitadas (100 vagas). A data limite para se inscrever é 20 de julho. Vale destacar que a primeira edição do curso foi um sucesso.

Segundo Taian Tricoli, psicólogo e idealizador do programa, o objetivo do curso é rever com os estudantes conteúdos aprendidos durante a passagem escolar, a fim de integrar estes conteúdos e aprimorar o preparo pessoal para a avaliação.

(Foto: Divulgação)

As aulas serão realizadas aos sábados, no campus UNIFAAT, Atibaia. São cinco encontros com duração de 4 horas cada (das 9h às 13h).

Para participar é necessário que o candidato envie por e-mail as seguintes informações: nome completo, idade, nível de escolaridade e telefone. Anote o e-mail: taian.tricoli@unifaat.edu.br

Programação, professores palestrantes, temáticas e datas podem ser conferidas em https://bit.ly/3yakRIs

Fonte: Marta Alvim / Assessora de Imprensa / Centro Universitário UNIFAAT