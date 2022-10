Educação anuncia vencedores do 1º Concurso de Mascotes da Plataforma EduConecte

Desenvolvendo a identidade e autonomia dos estudantes, a Secretaria de Educação promoveu um concurso para que as crianças pudessem escolher as mascotes da Plataforma Digital Gamificada EduConecte Atibaia. As mascotes eleitas por meio de votação para representar professores e estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) foram criadas pelos próprios alunos, orientados pelos Professores de Arte e os vencedores serão premiados nesta sexta-feira, 21 de outubro, em uma cerimônia realizada pela Secretaria Municipal de Educação, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde Rio Branco, nº 51, Centro), às 14h.

(Imagem Ilustrativa de Alicja por Pixabay)

O objetivo do concurso era explorar a criação dos alunos e produzir mascotes para a Plataforma EduConecte, tornando-a mais humanizada e trazendo afetividade ao projeto. De acordo com a Secretaria de Educação, a ideia é que as crianças se identifiquem com as personagens e as vejam como “companheiras” de estudos. No total, foram escolhidas seis mascotes, uma para cada ano de ensino e uma para o professor, apresentando características relacionadas à tecnologia, história e cultura local.

O concurso recebeu mais de 130 desenhos realizados pelos alunos da Rede Municipal de Ensino com a orientação dos Professores de Arte e os vencedores serão premiados na cerimônia de sexta-feira (21). Como resultado, a ação educativa buscou envolver as crianças na criação das mascotes e customização da plataforma, criando um vínculo afetivo que cative os estudantes e possibilite a humanização do novo modelo de ensino híbrido.

O Programa EduConecte Atibaia foi lançado em abril deste ano, disponibilizando tablets e uma plataforma digital com conteúdos exclusivos para alunos do 1º ao 5º ano e da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) da Rede Pública Municipal.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia