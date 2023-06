Educação de Atibaia promove Reforço Escolar e atividades durante recesso de julho

Com o objetivo de impulsionar e aprimorar o processo de aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino, a Secretaria de Educação de Atibaia vai promover duas ações durante o recesso de julho: “Reforço Escolar” e “Conectados no Recesso Escolar”.

O Reforço Escolar dos alunos do Ensino Fundamental, que faz parte do Projeto Saber Mais, vai ocorrer no período de 10 a 14 de julho, com uma programação de aulas destinada aos alunos selecionados pelas escolas.

Já o programa Conectados no Recesso Escolar, de 10 a 24 de julho, irá propor atividades do Programa EduConecte, durante o período de recesso escolar, para manter o aprendizado contínuo e desenvolver habilidades de todos os alunos do Ensino Fundamental e também os da EJAI – Educação de Jovens, Adultos e Idosos.

O Programa EduConecte Atibaia foi lançado em 2022, disponibilizando tablets e uma plataforma digital com conteúdos exclusivos para alunos do 1º ao 5º ano e da EJAI da Rede Pública Municipal. Além dos tablets para os estudantes e de uma plataforma de ensino on-line, a iniciativa promove formação pedagógica para professores e gestores.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia