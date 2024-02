Intercâmbio: 72 mil alunos são selecionados para aulas de inglês do Prontos pro Mundo

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou, na última sexta-feira (23), a lista dos mais de 72 mil estudantes classificados para as aulas intensivas de inglês do Programa Prontos pro Mundo. Ao longo de 2024, eles se prepararão para a avaliação que selecionará os primeiros 1.000 alunos para o intercâmbio do Estado para países de língua inglesa em 2025.

Os estudantes classificados para as aulas intensivas de inglês obtiveram os melhores resultados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) de 2023, prestado enquanto alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. A lista está disponível aqui.

(Imagem Ilustrativa de simon frederick por Unsplash)

Anualmente, a seletiva para a primeira etapa do Prontos pro Mundo estará baseada em três critérios. Além das boas notas no Saresp, os estudantes precisam pertencer a rede estadual desde o 6º ano do Ensino Fundamental e ter, pelo menos, 85% de frequência escolar no último ano letivo.

Os mais de 72 mil alunos aprovados para o programa serão convocados para a etapa de nivelamento do idioma. Os estudantes receberão um e-mail — no endereço de e-mail da Microsoft cadastrado na Secretaria Escolar Digital (SED), com o convite ao teste de nível de inglês. É preciso estar atento ao destinatário do e-mail, uma vez que a comunicação será enviada pela Pearson, a plataforma de inglês do Prontos pro Mundo. É preciso que o teste seja feito até o dia 1º de março. Os estudantes serão encaminhados às turmas de inglês online de acordo com seu conhecimento atual: básico, intermediário ou avançado. As aulas, de forma 100% online, começam no dia 11 de março.

As turmas terão até 20 estudantes, as aulas serão ministradas no contraturno do horário escolar diário de cada um e o acesso pode ser feito pelo computador da escola ou pelo celular.

Estudantes que estão na lista e não tenham recebido o email, podem entrar em contato com a coordenação pedagógica de sua escola, que poderá auxiliar o aluno a realizar o teste de nivelamento.

O intercâmbio

No final de cada semestre letivo de 2024 será aplicada uma avaliação de inglês que, junto com critérios de desempenho e frequência escolar, classificará os melhores estudantes para o programa de intercâmbio no ano de 2025, quando a Secretaria da Educação embarcará 1.000 alunos para o exterior.

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo tem duração de um semestre letivo, será 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Os alunos receberão também uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior.

Nesse sentido, como primeiro passo, a Educação de SP dará início às viagens para países de língua inglesa com programas de intercâmbio para high school como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia.

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo